​La provincia del Neuquén refuerza la asistencia a productores ​

Los acompaña con diferentes herramientas como el programa de Refugos Ganaderos, fondos rotatorios y aspectos sanitarios para mejorar las condiciones de los rodeos. También se están ejecutando obras para fortalecer la trashumancia.

En medio del temporal de lluvias y granizo que impactó en distintos puntos de la provincia, el subsecretario de Producción, Marcelo Zúñiga, informó que el Estado provincial reforzará la asistencia a los productores con un conjunto de herramientas para mitigar sus efectos y destacó que, si bien las precipitaciones fueron beneficiosas para varios sectores, la emergencia por sequía también continúa vigente.

Durante una entrevista con Radio y Televisión del Neuquén (RTN), Zúñiga explicó que, pese a las lluvias recientes, el déficit hídrico que motivó la declaración de emergencia “no se resuelve con una tormenta” y responde a quince años de cambios climáticos que provocaron inviernos con escasa nieve y lluvias intermitentes.

“Son ciclos de sequía seguidos de tormentas intensas; cualquier precipitación llega tarde, pero siempre es bienvenida para el campo”, señaló, y aseveró que el trabajo del Estado estará centrado en sostener la producción, proteger a las familias crianceras y reducir los impactos de la crisis climática.

“La instrucción del gobernador es clara: presencia activa y eficiente del Estado, sobre todo en un contexto climático tan adverso”, concluyó.

Programa de Refugos Ganaderos

En este escenario, el Gobierno provincial puso en marcha el programa de Refugos Ganaderos 2025-2026, orientado a descargar los campos y mejorar la condición de los rodeos en un momento crítico para el acceso a agua y pasturas.

El programa consiste en la compra-venta de animales improductivos (chivos, ovejas, vacunos y yeguarizos) con un aporte económico no reintegrable para los productores:

30.000 pesos por cada oveja o chivo improductivo,

hasta 300.000 pesos por vacunos y yeguarizos,

que se suman al valor de venta acordado entre productor y comprador.

“Son categorías que hoy tienen un valor muy bajo en el mercado y cuesta que el criancero se desprenda. Estos animales ocupan agua y pastura que pueden destinarse a mejorar otros rodeos”, explicó el subsecretario.

El programa se implementará en tres etapas según el ciclo productivo:

Hasta el 15 de diciembre (tránsito de invernada a veranada),

Del 16 de diciembre al 15 de marzo (veranada),

Y del 16 de marzo al 30 de abril (bajada a invernada).

Asistencia en medio del temporal

Zúñiga destacó que, paralelamente, se continúa con la asistencia propia de la emergencia por sequía, agravada por los efectos del temporal en algunas zonas:

Fondos rotatorios para compra de pasto y suplementación alimentaria.

Acompañamiento sanitario y herramientas para mejorar la condición de los rodeos.

Operativos de seguridad en caminos rurales afectados por las lluvias.

Coordinación con Defensa Civil, Policía, Vialidad Provincial, Fauna y áreas técnicas para garantizar el tránsito seguro de animales y vehículos rurales.

Obras y apoyo a la trashumancia

En relación al operativo de trashumancia, Zúñiga informó que recientemente se cerró una etapa con la ejecución de obras en callejones de arreo, cargaderos, aguadas y refugios, y que ya se dispuso una nueva partida de 250 millones de pesos para continuar fortaleciendo esta tradición productiva y cultural.

Asimismo, el subsecretario destacó el impacto creciente del arreo como producto turístico identitario, que ya es ofrecido como experiencia por operadores y familias crianceras del norte neuquino.