​La Provincia construirá un mega complejo de seguridad en la meseta ​

La propuesta arquitectónica contempla un conjunto de cinco edificios que funcionarán de manera independiente, aunque integrados operativamente a través de circulaciones internas vehiculares y peatonales.

La Provincia del Neuquén avanza en el proyecto de un nuevo Complejo Integral de Seguridad que se desarrollará en el sector noroeste de la ciudad capital, una iniciativa estratégica destinada a fortalecer la prevención, la capacidad operativa y la gestión integral del sistema de seguridad pública.

El complejo estará ubicado en el Parque Industrial Norte, Barrio Z1, al noroeste de la ciudad de Neuquén, al norte de la Autovía Norte y al suroeste del Barrio Nueva Esperanza. El emprendimiento se emplazará sobre un terreno de 50.089 metros cuadrados.

“Esta es una de las 45 obras que integran el Plan de Infraestructura en Seguridad que estamos llevando adelante en Neuquén. Es un plan histórico, pensado para fortalecer la presencia del Estado, mejorar las condiciones de trabajo de nuestras fuerzas y dar respuestas concretas a la ciudadanía, con edificios modernos, funcionales y adecuados a las necesidades actuales”, expresó el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

La propuesta arquitectónica contempla un conjunto de cinco edificios que funcionarán de manera independiente, aunque integrados operativamente a través de circulaciones internas vehiculares y peatonales. Todos ellos compartirán un estacionamiento común con capacidad para 110 vehículos, además de áreas forestadas que acompañarán los recorridos peatonales y los sectores de estacionamiento. El proyecto también incorpora arbolado y equipamiento urbano en el espacio público, pensado para brindar una mejor atención a las personas que concurran a las distintas dependencias. El diseño del complejo permite consolidar este sector de la manzana y ordenar el crecimiento urbano de la zona.

En total, los edificios que integrarán el complejo alcanzan una superficie construida aproximada de 10.274 metros cuadrados e incluyen Departamento Sustracción de Automotores, la Comisaría Nº 55, un Cuartel de Bomberos, un Centro de Transferencia para personas detenidas, la dirección de Personal, depósitos logísticos, estacionamiento, sala de máquinas y un área destinada al secuestro vehicular.

El Departamento Sustracción de Automotores está proyectado para iniciar su construcción en 2026 y contará con una superficie total de 1.450 metros cuadrados, de los cuales 1.000 serán cubiertos y 450 semicubiertos. El edificio se organiza en tres sectores principales: uno destinado a la verificación vehicular, con capacidad para atender hasta 18 vehículos en simultáneo, incluyendo un módulo equipado con elevador; otro orientado a la atención al público y a la tramitación administrativa; y un tercer sector destinado a investigación y tareas administrativas. El inmueble se desarrollará en dos niveles, ubicando en planta baja la atención al público y las oficinas administrativas, mientras que en planta alta funcionarán las brigadas de investigación.

La Comisaría Nº 55 también forma parte de la primera etapa del proyecto. El edificio tendrá una superficie aproximada de 1.400 metros cuadrados y se desarrollará mayoritariamente en paralelo a la calle La Soja, donde se localizará su acceso principal. Contará con áreas de atención al público, dependencias específicas para la atención de casos de violencia de género, sectores administrativos, áreas de jefatura, gimnasio, garaje y archivos. Hacia el sector noroeste se proyecta una alcaidía con dos celdas para contraventores y una para procesados, con una capacidad total de alojamiento para ocho personas detenidas y acceso vehicular independiente.

El Cuartel de Bomberos, con una superficie estimada de 1.800 metros cuadrados, estará ubicado en la intersección de las calles La Soja y La Avena. Desde su ingreso hacia el norte se desarrollará un módulo destinado a los vehículos y equipos, mientras que hacia el sur se dispondrán módulos vinculados por circulaciones internas que albergarán funciones administrativas, operativas y educativas. Estos sectores contarán con patios internos y espacios destinados a la capacitación, además de un playón exterior para prácticas y simulaciones.

Para una segunda etapa, proyectada a partir de 2027, se prevé la construcción del edificio de la dirección de Personal y del Centro de Transferencia. La Dirección de Personal estará destinada a la atención integral del personal policial y contará con una superficie de 1.335 metros cuadrados. El edificio se organizará en tres módulos con accesos diferenciados para el público y el personal. En el módulo central se ubicarán los consultorios de atención médica en planta baja y oficinas administrativas en planta alta. En los módulos laterales se desarrollarán áreas administrativas y de archivo en dos niveles, mientras que el módulo norte estará destinado a capacitaciones, con servicios complementarios como cuadra y sanitarios.

El Centro de Transferencia se ubicará en el corazón del complejo, el acceso a este sector implicará atravesar diversos controles. Se trata de un complejo de alojamiento transitorio para personas detenidas, que contará con un edificio administrativo con múltiples funciones, incluyendo el ingreso del personal y de las visitas.

Desde el punto de vista constructivo, todos los edificios del complejo, con excepción del Centro de Transferencia debido a sus requerimientos de seguridad, compartirán una misma materialidad basada en ladrillo rasado, lo que permitirá consolidar una identidad arquitectónica común. Cada dependencia contará con cartelería identificatoria y se integrará al entorno mediante espacios verdes y circulaciones claramente definidas.