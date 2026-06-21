​La Provincia comprará uniformes policiales por más de $708 millones ​

Se suma al proceso de fortalecimiento de la seguridad pública que impulsa la gestión del gobernador Rolando Figueroa.

La Provincia autorizó un llamado a licitación pública por más de 708 millones de pesos para la adquisición de uniformes completos destinados al personal de la Policía.

La medida forma parte del plan de fortalecimiento de la seguridad impulsado por la gestión del gobernador, Rolando Figueroa, y se financiará con recursos del Fondo de Reequipamiento Policial.

La inversión destinada que los agentes que prestan servicios tanto en la capital como en el interior, fue formalizada mediante el Decreto 841, permitirá avanzar en la compra de uniformes completos, incluyendo fajina, chombas y camisas de manga larga y corta para personal femenino y masculino de las distintas unidades policiales de la provincia.

La adquisición tiene como objetivo garantizar condiciones adecuadas de uniformidad, presentación y bienestar para el personal policial durante el cumplimiento de sus funciones.

El presupuesto oficial asciende a 708.213.615 pesos.

La iniciativa responde a una política sostenida de fortalecimiento institucional de las fuerzas de seguridad. Desde el inicio de la actual gestión, el gobernador impulsa inversiones destinadas a mejorar el equipamiento, la infraestructura y las condiciones operativas de la Policía.

La seguridad constituye una de las prioridades para el Ejecutivo, dado que el crecimiento demográfico y económico de Neuquén exige acompañar el desarrollo provincial con mayores inversiones en prevención, tecnología, movilidad y recursos humanos para las fuerzas de seguridad.

La medida fue refrendada por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la capacidad operativa de la Policía provincial en todo el territorio neuquino.

En los últimos meses, la Provincia avanzó en la adquisición de móviles, motocicletas, equipamiento para bomberos y tecnología de prevención del delito. Además, se instalaron más de 1.500 cámaras integradas a centros de monitoreo en distintas localidades y se anunció la incorporación de 353 nuevos móviles policiales durante 2026.

En paralelo, el Gobierno provincial autorizó inversiones cercanas a los 3.000 millones de pesos para la compra cámaras corporales y equipamiento complementario, mientras que recientemente incorporó 1.100 dispositivos menos letales Byrna para fortalecer la capacidad operativa de la Policía del Neuquén.

El plan de infraestructura contempla además 45 obras entre comisarías, destacamentos, centros de monitoreo, unidades penitenciarias y nodos de emergencia en todo el territorio provincial.

Estas inversiones forman parte de una política de Estado orientada a mejorar la prevención, aumentar la presencia policial y acompañar el crecimiento demográfico y productivo de Neuquén con mayores recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura.