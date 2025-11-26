​La Provincia combate incendios forestales en el norte y centro ​

De los seis focos detectados, tres pudieron ser controlados rápidamente y los restantes permanecen activos y demandan un despliegue intensivo de recursos.

La secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que continúan activos seis incendios forestales en distintos puntos del territorio provincial. La situación se volvió especialmente compleja en las últimas horas, debido a la caída de numerosos rayos en zonas de difícil acceso y a las condiciones climáticas adversas que afectan a la región desde hace varios días.

Según detalló Luis Sosa, director del área técnica del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, de los seis focos detectados tres pudieron ser controlados rápidamente, pero los otros tres -Caicayén, Ranquilón y El Espinal- permanecen activos y demandan un despliegue intensivo de recursos. El incendio de Caicayén, ubicado cerca de El Cholar, es el más extenso y ya afectó alrededor de 590 hectáreas. En ese sector trabaja la brigada completa de Chos Malal, con cerca de 30 combatientes, y opera uno de los aviones hidrantes con base en Loncopué, además de equipos terrestres que permanecen en alerta por la cercanía de pobladores.

Otro de los focos activos es el incendio de Ranquilón, al sur de Caicayén, que ya consumió cerca de 300 hectáreas. Allí interviene la brigada de Loncopué, con apoyo del helicóptero provincial y un helicóptero adicional enviado desde Aluminé. Durante el mediodía de ayer, ambas aeronaves debieron replegarse debido a una alerta meteorológica que anticipaba tormentas eléctricas y fuertes ráfagas en la zona.

El tercer incendio activo corresponde a El Espinal. Si bien el martes se había logrado contener su avance, la situación se complicó por las tormentas y la aparición simultánea de nuevos focos, lo que obligó a redistribuir el personal. Actualmente, los satélites aún registran puntos calientes, por lo que no es posible considerarlo extinguido.

Sosa indicó que la actividad eléctrica de los últimos días es inusualmente intensa y se combina con una sequía prolongada y una elevada carga de vegetación que no se incendiaba desde hace años. Esta combinación favorece la ignición y propagación en áreas remotas, dificultando la logística y obligando a priorizar las zonas con mayor riesgo para la población.

La secretaría informó además que el equipo especializado en drones continúa operando para identificar puntos calientes no visibles desde tierra, lo que permite anticipar rebrotes y orientar mejor los recursos desplegados. Todas las brigadas permanecen en alerta ante la continuidad de las tormentas previstas para la región.

Desde las primeras horas de la mañana de este miércoles se retomaron las operaciones aéreas, con un avión AT802, el helicóptero provincial y un helicóptero de refuerzo enviado desde Aluminé, que trabajan en las áreas afectadas para apoyar a los equipos terrestres.

Finalmente, se solicitó a la población evitar las zonas comprometidas debido al intenso movimiento de vehículos de emergencia y la operación de medios aéreos, y mantenerse informada a través de los comunicados oficiales. Ante cualquier necesidad de asistencia, se recomienda acudir de inmediato al personal que se encuentra trabajando en el territorio.