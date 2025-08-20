​La Provincia avanza en el control ambiental de Comarsa con un operativo en Neuquén ​

La secretaría de Ambiente y Recursos Naturales supervisó el plan de remediación que prevé el traslado de 210.000 metros cúbicos de residuos especiales acumulados en el Parque Industrial Oeste.

La secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, dependiente del ministerio de Energía y Recursos Naturales, realizó una nueva fiscalización en las instalaciones de la empresa Comarsa S.A., ubicadas en el Parque Industrial Oeste de la ciudad de Neuquén.

El operativo tuvo como objetivo supervisar el cumplimiento del plan de traslado y disposición de residuos especiales hacia una planta tratadora en la localidad de Añelo, aprobado en octubre de 2024 mediante resolución del organismo provincial.

Durante la inspección, los equipos técnicos verificaron el avance de tareas en el predio y actualizaron los datos dentro del plan de remediación. Este incluye el tapado de una de las piletas con suelos biorremediados almacenados en la planta, y el registro de aproximadamente 1.500 viajes realizados desde el 1° de mayo a la fecha con camiones autorizados y manifiestos oficiales, lo que garantiza la trazabilidad de los residuos.

El plan contempla además la remoción de 210.000 metros cúbicos (m³) de residuos especiales en un plazo de 24 meses, con un ritmo mínimo de extracción de 17.500 m³ bimestrales. En tanto, los 31.000 m³ depositados en biopilas serán tratados en una etapa posterior.

La secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó el trabajo de los inspectores y señaló: “Seguimos avanzando en el control ambiental, supervisando que cada etapa del plan de remediación se cumpla de manera responsable. Estamos frente a un pasivo ambiental de muchos años y desde esta gestión tomamos la firme decisión de que esos residuos sean retirados de un punto que será neurálgico para el futuro de la ciudad de Neuquén”.

Asimismo, afirmó que “el traslado de los residuos es la primera etapa” y anticipó que, una vez concluido ese proceso, se evaluará la situación del predio y los pasos a seguir. “Queremos que los neuquinos tengan la certeza de que estamos actuando con responsabilidad y transparencia en cada instancia de la remediación”, concluyó.