​La Provincia acompaña a Deportivo Rincón en su participación en el fútbol nacional ​

Se trata de un aporte económico no reintegrable que permitirá afrontar parte de los gastos que demande la participación del club neuquino en la competencia anual 2026.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este lunes la firma de un convenio entre el Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén y la Asociación Civil Club Deportivo Rincón, mediante el cual se otorgará un aporte económico no reintegrable destinado a solventar parte de los gastos de participación del club en el Torneo de fútbol Federal A 2026.

El convenio establece un aporte económico no reintegrable de 200 millones de pesos que será transferido en diez cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 20 millones de pesos cada una. Los fondos estarán destinados a cubrir parte de los gastos que demande la participación del club en el Torneo Federal A 2026.

El acto contó con la participación de la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; el presidente del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén, Raúl Béttiga; y autoridades de la Asociación Civil Club Deportivo Rincón: su presidente Aníbal Villalba, el secretario Edgardo Aliaga y el tesorero Pablo Mondini. También estuvo el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci.

Codermatz ratificó la decisión del Gobierno provincial de “apoyar el deporte, en este caso a través de los clubes de la provincia. Como nosotros siempre decimos, los clubes son nuestros aliados y es importante poder acompañarlos, en este caso, con un apoyo económico. Estamos muy contentos de firmar este convenio y de seguir desarrollando la infraestructura y la logística deportiva, que tienen un alto costo para todos los clubes”.

Por su parte, el presidente del club expresó: “Tenemos el honor de representar a la provincia, así que estamos más que agradecidos. Es un orgullo poder estar hoy acá”. Agradeció al gobernador, a la ministra y a todo el equipo del gobierno provincial que “nos siguen acompañando y nos dan un empujón más que importante para seguir con este torneo”.

Recordó que el equipo de fútbol del club se encuentra participando por tercer año consecutivo del Torneo federal A y este año juega la Copa Argentina, lo que implica que deberán viajar más de 90 mil kilómetros para disputar la mayoría de los partidos.

“Lo único que nos queda cerca es Cipolletti, pero después todos los viajes son lejísimos. Por eso el dinero se va a destinar a infraestructura, para viajes, tenemos un montón de proyectos, y estamos trabajando en el estadio para Rincón de los Sauces. Están pasando lindas cosas en el club, en Rincón de los Sauces, y principalmente en toda la provincia que tenemos el honor de representar”, señaló Villalba.

Deportivo Rincón: crecimiento, identidad y proyección de la Patagonia

El Club Deportivo Rincón fue fundado el 9 de septiembre de 2012 a partir de una iniciativa impulsada por dirigentes del Sindicato de Petroleros Privados, con el objetivo de generar un espacio de contención social y desarrollo deportivo para niños y jóvenes de la localidad.

Desde sus inicios, el club construyó una fuerte identidad con la comunidad de Rincón de los Sauces y consolidó un marcado sentido de pertenencia entre vecinos y simpatizantes, convirtiéndose rápidamente en una de las instituciones deportivas más representativas de la región.

Su crecimiento deportivo fue sostenido. Tras comenzar a competir en la Liga de Fútbol del Norte Neuquino, en 2013 ingresó a los torneos organizados por Lifune, donde obtuvo importantes resultados. Ese mismo año logró el subcampeonato de Lifune B y conquistó la primera edición de la Copa Neuquén.

Con el paso de los años, Deportivo Rincón sumó nuevas consagraciones, entre ellas cuatro campeonatos de Primera División en 2015, 2016, 2017 y 2019, además de destacadas participaciones en torneos federales y en la Copa Argentina.

Uno de los hitos más recordados de su historia deportiva fue el encuentro disputado ante Newell’s Old Boys por la Copa Argentina 2018, en la cancha de Unión de Santa Fe. En aquella edición, el capitán Héctor “Hety” Rueda se convirtió en uno de los goleadores del certamen con cinco tantos.