​La Policía secuestró vehículos y demoró a dos hombres en Centenario ​

A partir de cuatro allanamientos, la fuerza provincial incautó rodados, municiones, drogas y un chaleco antibalas. También rescató a un búho en cautiverio.

La Policía de Neuquén desplegó este jueves un amplio operativo en la ciudad de Centenario, que dio como resultado la demora de dos hombres vinculados a investigaciones por abuso de armas de fuego. Durante los operativos lograron secuestrar de equipamiento balístico, vehículos y estupefacientes, además de un ave en cautiverio.

Las tareas de investigación se originaron tras un violento episodio registrado el pasado 1 de febrero en el barrio Eluney. Bajo las instrucciones de la fiscalía Actuación Genérica, los uniformados llevaron a cabo las inspecciones en distintos domicilios de la localidad.

Durante los registros, los efectivos lograron incautar un automóvil Citroën C3 Aircross de color blanco y dos motocicletas marca Honda (una Titán 150 cc y una CB190). A su vez, encontraron un chaleco táctico negro con paneles balísticos, 13 cartuchos calibre .22, un cartucho calibre 11.25 y dos equipos de comunicación.

Al avanzar con las tareas en las viviendas, el personal detectó siete plantas de marihuana, lo que requirió la participación del Departamento Antinarcóticos. De igual manera, al observar que los habitantes tenían un búho en cautiverio, se convocó a personal de Guardafauna para poner a resguardo al ave silvestre y tramitar las infracciones correspondientes.

El operativo fue encabezado por la Oficina de Investigaciones Periferia II de la Dirección de Seguridad de Neuquén y la Comisaría 52°. Para garantizar la seguridad del despliegue, contaron con el apoyo táctico de la UESPO, el área Metropolitana, Tránsito Villa Obrera y las Comisarías 5° y 49°. El traslado de los vehículos a las sedes policiales se coordinó de manera conjunta con el Consejo de Seguridad de Centenario.