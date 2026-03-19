​La Policía secuestró municiones, drogas y un auto en Centenario ​

Fue en tres allanamientos vinculados a una investigación iniciada por una denuncia por amenazas y abuso de armas. Una mujer fue identificada durante los procedimientos.

En una investigación iniciada el pasado 8 de marzo por amenazas calificadas y un presunto abuso de armas de fuego en el barrio Sarmiento de Centenario, personal policial llevó a cabo hoy tres allanamientos que arrojaron resultados positivos para la causa.

Durante el desarrollo de los procedimientos, los uniformados secuestraron dos cartuchos calibre 22, una vaina servida del mismo calibre y un vehículo Peugeot 206 de color gris. Además, se produjo el hallazgo de siete plantas de cannabis sativa, por lo que fue necesario dar intervención al personal de Antinarcóticos para su decomiso.

También procedieron a la identificación de una mujer, quien está señalada como presunta autora del hecho investigado.

Los allanamientos fueron realizados por la Oficina de Investigaciones Periferia II y la Comisaría 52, con colaboración táctica y operativa de la UESPO, la Metropolitana y la Comisaría Quinta de la localidad. Las medidas fueron solicitadas por la fiscalía de Actuación Genérica.