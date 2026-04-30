​La Policía secuestró municiones, droga y un arma casera ​

Se realizaron tres allanamientos en la zona norte por una investigación de microtráfico.

Tres allanamientos realizados este miércoles en la ciudad de Neuquén permitieron secuestrar municiones de distintos calibres, cannabis sativa en diversas cantidades y un arma de fabricación casera.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la Comisaría Tercera en domicilios del barrio 7 de Mayo (Toma Norte) y el barrio Mapu-New.

En uno de los inmuebles se incautó una caja con 25 municiones calibre 9 milímetros. Allí también intervino el Departamento Antinarcóticos, que secuestró dos plantas de cannabis de gran porte, una pequeña cantidad de droga y una balanza digital de precisión.

En un segundo domicilio, personal especializado retiró cerca de medio kilo de cannabis sativa, reforzando las acciones contra el microtráfico de drogas en los barrios.

El tercer allanamiento permitió secuestrar una importante cantidad de municiones de diversos calibres, un cargador sin cartuchos, cartuchos percutados y un arma de fabricación casera. También fue demorada una persona mayor de edad.

Los procedimientos forman parte de la política sostenida de prevención del delito y combate al microtráfico que lleva adelante la Provincia, con intervención coordinada de distintas áreas de Seguridad.