​La Policía secuestró más de 24 kilos de marihuana en una vivienda ​

El procedimiento permitió desarticular una vivienda donde se llevaba adelante el acopio y distribución, tras una denuncia anónima. La fuerza provincial incautó casi cuatro millones de pesos en efectivo y elementos de precisión.

La Policía de Neuquén, a través de la División Antinarcóticos Zapala, llevó adelante un allanamiento en Aluminé que culminó con un importante decomiso de drogas, dinero en efectivo y la demora de tres personas, que quedaron a disposición de la justicia. La investigación se originó a partir de una denuncia anónima, en la que se alertaba sobre la almacenamiento y venta de estupefacientes.

Mediante la información recibida, se iniciaron tareas de campo que permitieron confirmar movimientos sospechosos de un domicilio. Con estos indicios y a través de la fiscalía, un juez de garantías autorizó una orden de allanamiento que se concretó ayer y se prolongó por varias horas.

Como resultado de la diligencia, el personal policial incautó más de 24 kilos de cogollos de marihuana. En el lugar también se hallaron cuatro teléfonos celulares, una notebook, una balanza de precisión y la suma de 3.920.000 pesos. Entre otros elementos de interés para la causa, se secuestraron botellas de fertilizantes, potenciadores vegetales y una termoselladora al vacío para nylon, herramientas utilizadas para el procesamiento y embalaje de la droga.

En el contexto del operativo, tres personas mayores de edad (dos hombres y una mujer) fueron aprehendidas y notificadas de su imputación en la causa judicial.

En el procedimiento colaboraron efectivos de la Comisaría 29, móviles del Departamento Comando Radioeléctrico Zapala y la División Bomberos Zapala.