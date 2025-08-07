​La Policía secuestró drogas en una vivienda de Zapala ​

Personal de Antinarcóticos realizó un allanamiento donde incautaron cocaína, marihuana y una réplica de arma de fuego. Un hombre quedó a disposición de la Justicia provincial.

La Policía de Neuquén dio un nuevo golpe al microtráfico en un allanamiento que se realizó en Zapala, donde incautaron cocaína, marihuana y una réplica de arma de fuego. Un hombre fue demorado y quedó a disposición de la fiscalía.

Desde la fuerza provincial informaron que las investigaciones comenzaron a mediados de julio, cuando personal de la brigada externa de la división Antinarcóticos de Zapala detectó que en un barrio de la localidad se producían movimientos compatibles con la venta de estupefacientes, lo que motivo el inicio de una investigación bajo la autorización y supervisión de la Justicia provincial.

Luego de varios días de observación y tareas de campo, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento en el contexto de la ley de desfederalización de la lucha contra el microtráfico de estupefacientes.

El resultado del procedimiento fue el secuestro de dos teléfonos celulares, dinero en efectivo en moneda nacional, varios recortes de nailon, una balanza de precisión y una réplica de arma de fuego, entre otros elementos de interés. En cuanto a los estupefacientes, la Policía incautó un envoltorio con 3,18 gramos de clorhidrato de cocaína y otros 20 que contabilizan en total 40,2 gramos de marihuana.

El fortalecimiento del combate contra el delito en general y el microtráfico de drogas en particular, es una de las prioridades del Gobierno neuquino, que realiza fuertes inversiones en la jerarquización de la Policía, aporta equipamiento y vehículos, y promueve capacitaciones para el personal policial, con el objetivo de robustecer las acciones preventivas y garantizar la seguridad de la población.