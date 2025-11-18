​La Policía secuestró dosis de drogas valuadas en 11 millones de pesos ​

Fue durante cuatro allanamientos que se realizaron en Zapala. Incautaron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, un arma de fuego y vehículos, hubo cuatro personas demoradas.

La Policía del Neuquén dio un nuevo golpe en la lucha contra el narcomenudeo, en un gran operativo que permitió desbaratar una organización dedicada a la venta de drogas en Zapala. Mediante cuatro allanamientos que se realizaron en la localidad lograron incautar numerosas dosis de cocaína y marihuana, valuadas en más de 11 millones de pesos, además de otros elementos de interés para la investigación.

Los procedimientos fueron encabezados por la División Antinarcóticos Zapala, a raíz de una denuncia realizada en la aplicación “Neuquén Te Cuida”. Tras un mes de averiguaciones realizados por la unidad, confirmaron la existencia de venta de estupefacientes en modalidad menudeo. Con las pruebas necesarias y con las respectivas órdenes de allanamiento solicitadas por la fiscalía, se realizaron cuatro allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad logrando desarticular puntos activos de comercialización de drogas.

Durante el operativo se demoró a cuatro personas vinculadas a infracciones a la Ley 23.737 y se secuestraron elementos de alto valor investigativo, entre ellos: 259 gramos de cocaína, fraccionados en 518 dosis, con un valor estimado en más de 11 millones de pesos, 14 dosis de marihuana, 41 cápsulas de material que es utilizado para el estiramiento de sustancias, $185.500 en efectivo, teléfonos celulares, un revólver calibre 32, y dos vehículos utilizados en la actividad ilegal.

Las personas demoradas quedaron a disposición de la fiscalía interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes.

Desde la Dirección Antinarcóticos resaltaron que este tipo de procedimientos tiene como objetivo reducir la circulación de sustancias ilegales en la ciudad y reforzar la prevención en toda la comunidad.

El operativo contó con un amplio despliegue logístico: ocho móviles policiales y 34 efectivos pertenecientes a las Divisiones Antinarcóticos de Zapala, Chos Malal, Cutral Co y Añelo.