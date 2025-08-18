​La Policía secuestró armas, municiones y drogas ​

El procedimiento policial se desarrolló hoy por la mañana, en un inmueble ubicado sobre Pasaje Piñeiro del barrio Mariano Moreno, de Neuquén capital.

Personal policial de la Comisaría Segunda de la Policía del Neuquén, llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Mariano Moreno en la capital neuquina, dispuesto por la Justicia tras una denuncia por amenazas calificadas con uso de arma de fuego y tenencia ilegal. En el lugar secuestraron armas, municiones y drogas.

La diligencia se originó a partir de la denuncia de un vecino, quien manifestó haber sido víctima de hechos intimidatorios con disparos de arma de fuego. En su declaración, también señaló que el domicilio en cuestión era utilizado para el acopio de objetos sospechados de ser robados.

El procedimiento policial se desarrolló hoy, por la mañana, en un inmueble ubicado sobre Pasaje Piñeiro. Durante la requisa, los efectivos lograron secuestrar una pistola calibre 40 con cargador colocado y municiones, cartuchos de escopeta calibre 12/70 y proyectiles calibre 357. Asimismo, fueron incautados dos televisores de 43 y 50 pulgadas.

En paralelo, intervino personal del Departamento Antinarcóticos de la policía provincial, que procedió al secuestro de 35 gramos de clorhidrato de cocaína y 4,2 gramos de cannabis sativa, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Las actuaciones continúan bajo la órbita judicial, mientras se avanza en la investigación para determinar la responsabilidad penal de las personas vinculadas al domicilio allanado.

Este tipo de procedimientos responden a la firme decisión del Gobierno provincial para combatir al delito en general y al microtráfico en particular, cuya segunda etapa implica la lucha para la erradicación de los inmuebles que operan como puntos de venta de drogas.

