​La policía refuerza la seguridad ciudadana con megaoperativos espontáneos en Neuquén ​

Responde a la política pública implementada por el Gobierno de la Provincia. Este jueves hubo un despliegue de más de 200 efectivos, quienes realizaron controles vehiculares, identificación de personas e inspecciones en comercios.

La Policía de Neuquén y el ministerio de Seguridad de la Provincia coordinaron un megaoperativo policial en diversos barrios del oeste de la ciudad de Neuquén, con el objetivo de reforzar la presencia policial y la prevención de delitos. La medida forma parte del plan integral estratégico, que se complementa con las inversiones que realiza el Ejecutivo provincial en equipamiento, vehículos y tecnología.

Este jueves hubo un despliegue de más de 200 efectivos policiales en un amplio dispositivo de control y prevención, donde trabajó personal de distintas direcciones y divisiones, entre ellas Motorizada, Investigaciones, Tránsito y Seguridad Metropolitana.

Durante la jornada se realizaron controles de identificación de personas y vehículos, inspecciones en comercios, y patrullajes preventivos en zonas estratégicas. Este tipo de despliegues combina tecnología, formación policial y prevención comunitaria para fortalecer el cuidado en cada punto del territorio.

Recientemente la Policía realizó operativos similares, de alcance provincial, donde se efectuaron en simultaneo controles antinarcóticos en ocho localidades.

Estas medidas responden a las políticas públicas implementadas por el Gobierno de la Provincia, como lo es el combate al narcotráfico, mediante la adhesión a la desfederalización de este tipo de delitos; por otro lado, está llevando adelante un plan de Infraestructura que incluye la ampliación del sistema penitenciario y la construcción de 60 nuevas unidades policiales.

Desde el inicio de la gestión, el Ejecutivo ha invertido en equipamiento, capacitación y modernización, el parque automotor registró un incremento del 30 por ciento en móviles y del 50 por ciento en motos. En cuanto a la incorporación de agentes, se sumaron 930 nuevos integrantes

El combate contra el delito en general y el narcotráfico en particular decantó en allanamientos, detenciones y demolición de aguantaderos de delincuentes, lo que contribuye al fortalecimiento de la seguridad de la población. La lucha contra el delito se encuentra entre las prioridades del gobierno de la provincia del Neuquén.