​La Policía recuperó tres camiones robados durante tareas investigativas en Cipolletti ​

Los vehículos habían sido sustraídos de un predio ubicado en calle Tronador de la ciudad de Neuquén.

Personal del Departamento Sustracción Automotores de la Policía del Neuquén llevó adelante en Cipolletti un importante procedimiento investigativo que permitió recuperar tres camiones robados en Neuquén capital.

El operativo se desarrolló este viernes, entre las 10 y las 10:30, como parte de una investigación iniciada tras la sustracción de cuatro camiones marca Dongfeng modelos Captain T 515 y Captain 310, todos de color blanco y sin patentar, además de un vehículo Volkswagen Tiguan dominio KXB209. Las unidades habían sido robadas de un predio ubicado en calle Tronador al 400 de la ciudad de Neuquén.

A partir de tareas de relevamiento y verificación en distintos sectores del barrio Ferri, efectivos policiales lograron ubicar tres de los camiones sustraídos en inmediaciones de calles San Luis y Las Margaritas de Cipolletti. Sobre la caja de uno de los vehículos también fueron halladas tres baterías grandes y dos medianas.