​La Policía recapturó a cuatro prófugos de una cárcel de Neuquén ​

La Policía de Neuquén logró recapturar este martes a cuatro hombres que se habían fugado el lunes de la Unidad de Detención 12 del barrio San Lorenzo Sur de Neuquén, los sujetos fueron identificados en un vehículo en Senillosa. La Justicia Provincial ya dispuso que sean alojados nuevamente en una cárcel.

El subdirector de Seguridad Oeste, el comisario mayor Gustavo Pizarro, detalló que la detención de los cuatro sujetos se produjo luego de un llamado a la Comisaría 11 de Senillosa, donde se alertó sobre la presencia de un vehículo con cuatro ocupantes en actitud sospechosa.

Con esa información “el móvil de la Comisaría se dirige al lugar y observa un Volkswagen Virtus color gris con cuatro ocupantes, cuando el personal hace las señas para que el vehículo se detenga y lo puedan identificar, descienden dos personas quienes empiezan a correr y las otras dos se van a la fuga”, relató Pizarro.

En esas circunstancias el personal policial emprende la persecución de las dos personas que iban a pie y logra su captura. En paralelo se irradió la ubicación del vehículo que se estaba dando la fuga: “el vehículo comienza su raid desde la zona de Senillosa hasta el barrio gran Neuquén, en la calle Estatales Neuquinos y Francisco Romero donde este vehículo colisiona con un montículo de tierra”.

Rápidamente los móviles que lo venían siguiendo llegaron al lugar y los efectivos lograron la detención de los dos sujetos. En el operativo participó personal de las comisarías 18, 16, 12 y los motoristas del departamento de Coordinación General cuyas unidades estaban realizando un operativo cerrojo por esta situación.

Pizarro informó que la por disposición de una jueza de Ejecución Penal ya se dispuso el traslado de los sujetos a una Unidad de Detención provincial y que se prevé en las próximas horas, con intervención de la Fiscalía, realizar la requisa del vehículo en el que se trasladaban.