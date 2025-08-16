​La Policía neuquina secuestró cocaína, dinero y vehículos ​

El operativo lo concretó en Rincón de los Sauces. Quedó detenida una pareja y se dispuso la clausura preventiva de la vivienda

En la profundización de la lucha contra el delito, efectivos de la Policía de la Provincia del Neuquén desarticularon una presunta boca de expendio de drogas, que localizaron en una vivienda de Rincón de los Sauces.

El operativo lo realizaron durante la tarde ayer, viernes, integrantes de la división Antinarcóticos de Añelo, al término de una investigación que se inició a partir de la denuncia realizada por un vecino.

Dicha denuncia dio cuenta de actitudes sospechosas en una vivienda en la que se registraba un constante movimiento de presuntos compradores. Tras ocho días de tareas de inteligencia, en coordinación con la Fiscalía de Narcocriminalidad, a cargo de la doctora Silvia Moreira, se logró reunir la evidencia suficiente para solicitar la orden de allanamiento.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 1.200.000 pesos en efectivo, 270 gramos de cocaína, una camioneta, otro vehículo que al parecer era utilizado para la maniobra ilícita y municiones.

Como resultado, una pareja -una mujer de 43 años y un hombre de 46- fue detenida y se dispuso la clausura preventiva del domicilio. El operativo contó, además, con la colaboración de la Comisaría 35 de Rincón de los Sauces.

Antecedentes

El combate contra el delito en general y el narcotráfico en particular, es prioridad para el Gobierno que sigue invirtiendo en Seguridad y en jerarquización de la Policía. Sin ir más lejos, a lo largo de esa semana finalizó el proceso formativo de la primera promoción 2025, con lo que 225 nuevos agentes completaron su formación y se sumarán a la institución policial. En paralelo, se anunció la compra de otros 900 chalecos antibalas para la Policía del Neuquén.

Cabe recordar que el 8 de agosto último, el Gobierno y la Justicia dieron a conocer que, a partir de un mega operativo policial, se logró desarticular a una organización familiar que se dedicada a la venta minorista de droga. Aquel operativo incluyó el decomiso de más de seis kilogramos de cocaína lista para su fraccionamiento y venta.

La investigación, que se extendió por tres meses, tuvo origen en denuncias anónimas a través de la aplicación “Neuquén Te Cuida”, y terminó con siete allanamientos en la capital provincial y en Senillosa, la detención de nueve personas y el secuestro de un arsenal, vehículos de alta gama y dinero en efectivo.

En los últimos cinco meses, desde la implementación de la desfederalización (lo que implica que el Estado provincial se hizo cargo de las causas por microtráfico), la Policía provincial logró 117 allanamientos, el secuestro de 35 kilos de marihuana, 18 kilos de cocaína, el secuestro de 37 armas de fuego, con 1.100 municiones, más de 42 millones de pesos en efectivo secuestrados y 83 detenciones, de las cuales hay 14 condenados y 36 prisiones preventivas.