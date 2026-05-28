​La Policía neuquina amplía su capacidad de respuesta con la incorporación de armas menos letales ​

El gobernador Rolando Figueroa encabezó el acto de entrega de 1.100 dispositivos Byrna de última tecnología y destacó que “los números demuestran que invertir en la Policía es invertir en seguridad y en los neuquinos”.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este jueves la presentación de los nuevos dispositivos menos letales Byrna, que comenzará a utilizar la Policía del Neuquén como parte del proceso de modernización y fortalecimiento operativo puesto en marcha desde la gestión provincial. La inversión en estos dispositivos de defensa y en todo el equipamiento asociado superó los 2.350 millones de pesos.

La incorporación contempla 1.000 armas cortas y 100 largas Byrna destinadas al personal policial. Esto permite fortalecer los protocolos de actuación, la transparencia institucional y el uso progresivo de la fuerza.

“Hemos tomado una decisión correcta. Los números demuestran que invertir en la Policía es invertir en seguridad y en los neuquinos”, destacó el gobernador durante su discurso e informó que el índice de delitos disminuyó un 37%. “Es un resultado claro de que son efectivas las medidas que va realizando el ministerio de Seguridad con la policía”, señaló.

Figueroa remarcó la necesidad de contar con una policía equipada, moderna y actualizada porque “el delito evoluciona”. Dijo que desde la gestión y la fuerza policial “nos tenemos que ir preparando” para combatir las nuevas modalidades delictivas y aseguró que “la evolución debe ser permanente”.

“Estoy muy orgulloso de nuestra policía”, indicó el mandatario y afirmó que “tenemos la mejor policía del país; una policía honesta, preparada, dedicada, que siente el uniforme y lo tiene dentro de su ADN”.

Por otra parte, consideró que “cuando ingresamos a la policía, no es que somos policías de una localidad, somos policías de la provincia del Neuquén, con lo cual a nadie se le compromete un determinado destino”. “No podemos tener comisarías superpobladas en el interior, y algunos policías en la capital teniendo el riesgo todos los días de que le falta determinado apoyo”, sostuvo y aseveró que “la parada estratégica de la Policía de la provincia del Neuquén en el territorio la tenemos que mejorar y tenemos que evolucionar”.

“Estamos teniendo un crecimiento explosivo en Añelo, pero lo vamos a tener con creces ahora en Rincón de los Sauces y lo vamos a volver a tener en tres o cuatro años en la comarca petrolera”, señaló y se preguntó: “¿Dónde vamos a asentar a las fuerzas policiales? ¿Cómo vamos a cubrir esos lugares? ¿Cómo vamos a cubrir los distintos lugares que necesitamos para la nueva provincia de un millón de habitantes?”.

“Esos son los desafíos que debemos tener siempre en foco. La evolución permanente, pero con los valores históricos que tiene la Policía del Neuquén”, indicó y reflexionó: “En una provincia que crece mucho más que otras, ¿dónde viene el delincuente a cometer los robos? Donde hay recursos. Tenemos que estar preparados. Ese es el gran desafío que tenemos y debemos estar a la altura”.

Destacó la decisión que se tomó en la provincia para combatir el narcomenudeo y remarcó que “lo pudimos hacer porque tenemos una policía honesta y formada”. “Estamos haciendo una lucha que está teniendo sus resultados”, dijo y manifestó que “gracias a la Policía del Neuquén estamos teniendo los resultados que tenemos”.

“No nos tenemos que sacar fotos los políticos ni nadie sacando pecho por la lucha contra el narcotráfico. La Policía del Neuquén tiene que sacar el pecho”, aseguró y añadió: “Menos fotos y más acción”. “Que quede claro que la lucha que estamos llevando adelante es mérito de todos ustedes”, concluyó.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini recordó que a partir de la sanción de la ley provincial que permite el uso de este tipo de dispositivos menos letales, “hemos avanzado en todos los procedimientos necesarios para que hoy podamos estar realizando esta entrega de 1.000 dispositivos cortos y 100 largos”.

“Va a mejorar la excelente performance que siempre viene realizando la Policía en Neuquén y los va a ayudar a realizar mejor su tarea y de forma más segura”, dijo Nicolini y explicó que “se acabó tener que combatir o cesar algún tipo de agresión con su propio cuerpo o con el arma reglamentaria”. Dijo que estos nuevos dispositivos permitirán “el uso de la gradualidad de la fuerza”.

“Desde el inicio de la gestión de gobierno se apuntó a mejorar, capacitar e invertir en seguridad, porque es un pilar fundamental”, indicó el ministro y agregó: “La Policía del Neuquén necesitaba ser apoyada, respaldada y que se realicen las inversiones para que su equipamiento pueda estar a la altura de las circunstancias”.

“Podemos demostrar resultados”, aseveró Nicolini y puso como ejemplo que en la Región Confluencia “en el año 2024 se registraron 72.175 casos delictivos, y en el 2025 fueron 45.212. Eso habla de una baja concreta, efectiva y estadística de casos delictivos de más del 37%”. “Tener más patrulleros, mejor equipamiento, chalecos antibalas para que todos ustedes puedan estar tranquilos, seguros y puedan realizar su tarea de forma protegida, ayuda a que tengamos mayor seguridad”, agregó.

Para finalizar, el ministro destacó que “lo que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo es mayor prevención, mayor presencia policial, inversión en tecnología, planificación, patrullaje, análisis criminal, más presencia territorial, mayor capacidad operativa, despliegue estratégico y mayor eficiencia en el patrullaje”.

El nuevo equipamiento

Los dispositivos Byrna representan una herramienta moderna de defensa menos letal que funciona mediante aire comprimido, permitiendo disparar proyectiles cinéticos o químicos irritantes sin utilización de pólvora ni munición letal. Poseen un alcance efectivo de entre 10 y 20 metros y permiten intervenir en situaciones de riesgo reduciendo significativamente la posibilidad de lesiones graves o consecuencias fatales.

Su incorporación ampliará el abanico de herramientas operativas de la Policía del Neuquén, especialmente en el control de disturbios de baja intensidad, reducción de personas agresivas, intervenciones en espacios cerrados, protección personal de agentes y apoyo en operativos urbanos.

La presentación del nuevo equipamiento se desarrolló como parte de una política integral de fortalecimiento de la seguridad pública que la provincia lleva adelante desde el inicio de la gestión, combinando inversión en infraestructura, incorporación de personal, modernización tecnológica y una nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico y el microtráfico.