​La Policía neuquina allanó viviendas y encontró 23 plantas de marihuana ​

Los procedimientos se realizaron en Centenario a partir de una causa por lesiones con arma de fuego. Hay tres demorados.

Una serie de allanamientos que efectivos de la Policía neuquina realizaron luego de que un joven fuera víctima de hecho delictivo, arrojaron como resultado el secuestro de tres armas de fuego y de 23 plantas de marihuana. Los procedimientos tuvieron lugar en la localidad de Centenario y también hubo tres demorados, que quedaron a disposición de la Justicia.

Los cinco allanamientos se sucedieron entre las 7:00 y las 16:00 de ayer en distintos sectores de la jurisdicción de la Comisaría 52, cuyos efectivos también encontraron municiones, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, siete teléfonos celulares, un vehículo y una importante cantidad de sustancias prohibidas.

Es por ello que dieron intervención a personal de Antinarcóticos. Al respecto se informó que secuestraron unos 46 gramos de clorhidrato de cocaína, 92 gramos de cannabis sativa compacta, 89 gramos de picadura de marihuana y las plantas a las que se hizo mención; además de dos balanzas de precisión, anotaciones relacionadas con la actividad ilícita, y más de 900.000 pesos en efectivo, como así también moneda extranjera.

Otros de los elementos que fueron secuestrados y que pueden ser de gran importancia para la investigación son dos equipos DVR. Se trata, básicamente, de grabadores de videos a partir de las imágenes captadas por cámaras de seguridad.

Además de las mencionadas unidades policiales, de los operativos también participaron efectivos de las comisarías 5, 49, UESPO, Metropolitana y la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II, quienes llevaron adelante las tareas de manera coordinada.

La investigación se encuentra vinculada a un hecho ocurrido el primero de noviembre, cuando un joven resultó herido por disparos de arma de fuego frente a su vivienda. Los demorados quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, que continuará con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades penales de cada uno de ellos en la causa por lesiones con arma de fuego.

Desde que comenzó la actual gestión de gobierno, la provincia realizó importantes inversiones para fortalecer la lucha contra el delito en general y el narcotráfico en particular. Resultado de ello, la cantidad de allanamientos y detenciones que se han realizado desde entonces, para garantizar la seguridad de la población.