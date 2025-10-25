​La policía detuvo a dos personas por usurpación de una vivienda ​

Ocurrió en el barrio Bouquet Roldan, dos personas resultaron demoradas y durante un allanamiento en el lugar incautaron un arma de fuego, municiones, drogas y plantas de marihuana.

A raíz de una denuncia por usurpación, la Policía de Neuquén realizó un allanamiento donde incautó drogas, plantas de marihuana y municiones, en el barrio Bouquet Roldan de la capital provincia. Previamente, y por el mismo hecho, hubo dos demorados, uno de ellos con un arma de fuego cargada.

La situación tuvo lugar este viernes, cuando personal de la Comisaría 17 recibió una denuncia por parte de dos jóvenes, quienes informaron que un grupo de personas encapuchadas los había agredido y desalojado de una vivienda en la calle Merlo.

Inmediatamente personal de la unidad se dirigió al lugar y logró demorar a tres personas mayores de edad, y luego dispuso una consigna policial a la espera de las instrucciones de la Justicia provincial. En esas circunstancias otras dos personas fueron demoradas y a una de ellas le secuestraron un arma de fuego calibre .22 con municiones.

Por disposición de la Fiscalía de Delitos Económicos, se otorgó libertad supeditada a los cinco involucrados y se dispuso prohibición de acercamiento al domicilio y víctimas.

En horas de la tarde, se efectuó allanamiento judicial en el inmueble, donde los efectivos secuestraron plantas de cannabis, cocaína, municiones, un cuchillo con manchas hemáticas, un teléfono celular y documentación de las víctimas, además de constatar una conexión clandestina de gas, la cual fue clausurada.

El procedimiento culminó con la restitución del inmueble a su propietaria, quedando las actuaciones a disposición de la Fiscalía interviniente.