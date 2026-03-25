​La Policía desplegó un amplio operativo con canes detectores en Neuquén ​

El Departamento Antinarcóticos realizó controles en espacios públicos, rutas y la terminal de ómnibus durante el fin de semana largo. Hubo cuatro procedimientos positivos.

Durante el fin de semana largo, la Policía del Neuquén desplegó una serie de controles preventivos en distintos puntos estratégicos de la capital provincial. El objetivo principal de la medida fue resguardar los espacios de esparcimiento y las vías de tránsito ante el gran movimiento de personas, para evitar tanto el consumo como el transporte de estupefacientes aprovechando el flujo turístico.

Las tareas fueron ejecutadas por el Departamento Antinarcóticos, que diagramó operativos enfocados en áreas públicas, rutas de acceso a la provincia y la Estación Terminal de Ómnibus Neuquén (ETON). Para este despliegue, la fuerza provincial empleó a los canes detectores Emily, Thanos, Max y Quimey, quienes contaron además con el apoyo del perro Balto, proveniente de la localidad de Añelo.

Como resultado de las exhaustivas inspecciones, los animales realizaron cuatro marcajes positivos de sustancias ilícitas. Las autoridades detallaron que uno de los procedimientos involucró a un pasajero de un colectivo de larga distancia que transportaba marihuana y luego se constató que la persona contaba con la habilitación correspondiente del registro Reprocann.