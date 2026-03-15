​La Policía desplegó operativos antinarcóticos para proteger espacios públicos ​

Se realizó un despliegue con perros detectores en parques, plazas y rutas neuquinas. En la capital provincial se secuestraron más de 150 gramos de sustancias ilegales.

Durante la tarde y noche de este sábado, la Policía de Neuquén llevó adelante múltiples operativos con canes detectores de narcóticos en diversos puntos del territorio provincial. La medida surgió a partir de un análisis preventivo realizado por las unidades de la Dirección Antinarcóticos, con el fin de abordar problemáticas de consumo y evitar el transporte de sustancias ilícitas durante el fin de semana.

En Neuquén capital, los controles se concentraron en el Parque Central y espacios públicos aledaños, con el objetivo de resguardar las áreas de esparcimiento de las familias y la comunidad. En este despliegue trabajaron los canes Emily, Thanos, Max y Quimey, quienes contaron con el refuerzo de Balto, de Añelo. El resultado en la zona céntrica fue de cuatro procedimientos positivos, donde se secuestraron más de 150 gramos de droga a personas que consumían o intentaban comercializarla.

De forma simultánea, la División Antinarcóticos Cutral Co realizó controles con el can Polo, mientras que en Zapala operó la perra Ema. En la zona sur de la provincia, las tareas de prevención de delitos estipulados en la Ley de Drogas y los controles de ruta estuvieron a cargo de Bettina y Rayen. Por su parte, en el sector de la costa y plazas de los barrios altos de la ciudad capital, se implementaron dispositivos de vigilancia con el can Ares.

Más allá del impacto operativo y los resultados de los marcajes, la presencia de la fuerza provincial generó un vínculo cercano con los ciudadanos y turistas.