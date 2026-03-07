​La Policía desarticuló una boca de expendio de drogas en Cutral Co ​

Tras una exhaustiva investigación de la División Antinarcóticos, se allanó una vivienda en el Barrio General Belgrano. Hubo tres personas imputadas y se secuestraron dosis de cocaína, cannabis, dinero y vehículos. El operativo destaca la eficacia y el profesionalismo de la fuerza provincial en el territorio.

En un nuevo avance en la lucha contra la comercialización de estupefacientes que lleva adelante el ministerio de Seguridad de la Provincia, la Policía del Neuquén ejecutó el jueves un exitoso operativo que permitió desmantelar un centro de venta de drogas bajo la modalidad de microtráfico en Cutral Co.

La diligencia, llevada a cabo por la División Antinarcóticos Cutral Co, fue el resultado de una investigación iniciada a fines de febrero. Personal policial detectó una actividad ilícita en una vivienda del Barrio General Belgrano (ex 450 Viviendas). El profesionalismo de los efectivos permitió documentar, durante diez días de vigilancia, el constante movimiento de personas que acudían al domicilio a toda hora para intercambiar dinero por sustancias, utilizando una ventana frontal como punto de venta.

Con la intervención de la Unidad Fiscal Única, se autorizó el allanamiento que arrojó resultados positivos. Durante el procedimiento, los efectivos lograron el secuestro de una importante cantidad de clorhidrato de cocaína y cannabis sativa, ya fraccionada en dosis listas para su comercialización.

Además de las sustancias, la Policía incautó dinero en efectivo -presumiblemente producto de las ventas-, balanzas de precisión, teléfonos celulares y un vehículo vinculado a la actividad delictiva. Tres personas mayores de edad (dos mujeres y un varón) fueron notificadas de su imputación penal por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Este nuevo éxito en materia de seguridad se debió al trabajo coordinado y multidisciplinario, ya que la División Antinarcóticos contó con el apoyo fundamental de la Dirección Seguridad La Comarca, el Comando Radioeléctrico y el grupo de élite GEOP.

Con estas acciones, el Gobierno de la Provincia de Neuquén reafirma su compromiso inquebrantable de combatir el narcomenudeo, ponderando el rol estratégico de una Policía provincial capacitada y activa en la protección de cada barrio neuquino.