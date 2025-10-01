​La Policía desarticuló un circuito de venta de drogas en Zapala ​

Realizaron allanamientos en dos viviendas del barrio Don Bosco, donde incautaron dosis de cocaína y marihuana, armas de fuego y municiones, entre otros elementos. Una persona fue demorada y quedó a disposición de la Justicia.

La Policía del Neuquén dio otro golpe al microtráfico de drogas, esta vez en Zapala, donde efectuaron dos allanamientos y detuvieron a un hombre vinculado a esta actividad ilícita. Secuestraron dosis de cocaína, marihuana, armas de fuego y municiones, entre otros elementos de interés para la investigación.

Las diligencias judiciales se realizaron tras un mes de tareas de campo realizadas por la brigada externa la división Antinarcóticos de Zapala, que detectó en el barrio Don Bosco de la localidad una serie de movimientos compatibles con la venta de estupefacientes. A partir de allí inició una investigación, con intervención de la fiscalía única de la localidad, que permitieron individualizar dos domicilios vinculados a esta actividad.

Eso motivo el pedido de dos órdenes de allanamientos que fueron autorizados por un juez de garantías y que fueron concretados este miércoles. Como resultado de las diligencias, en ambos domicilios se dio con el hallazgo de 8,21 gramos de marihuana, 17,38 gramos de cocaína, una balanza de precisión con restos de estupefacientes, recortes de nylon, 258.000 pesos en billetes de baja denominación, cuatro cartuchos de escopeta calibre 38, una escopeta calibre 28 apta para ser utilizada, y cinco teléfonos celulares, además de chips.

En uno de los domicilios se procedió a la detención de una persona que quedó demorada a disposición de la Justicia, en relación con una investigación por microtráfico de drogas.

Este procedimiento se realizó en el contexto de la desfederalización de la lucha contra el narcotráfico, una de las políticas públicas medulares impulsadas por el Gobierno de la Provincia del Neuquén en materia de Seguridad. Este operativo fue coordinado por la división Antinarcóticos de Zapala, y contó con la colaboración de personal de la División Antinarcóticos de Chos Malal