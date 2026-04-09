​La Policía del Neuquén se capacita en el uso de desfibriladores ​

La formación se realiza junto a la Sociedad de Cardiología de Neuquén y la Federación Argentina de Cardiología, como parte de un convenio con CALF que permitirá incorporar 18 equipos en comisarías y dependencias operativas.

La Policía del Neuquén inició una capacitación específica en el uso de desfibriladores externos automáticos (DEA), con el objetivo de fortalecer la respuesta ante emergencias cardíacas en la vía pública. La formación se lleva adelante de manera articulada con la Sociedad de Cardiología de Neuquén y la Federación Argentina de Cardiología, como parte de un convenio de comodato y cooperación entre el ministerio de Seguridad de la Provincia y la cooperativa CALF.

A partir de este acuerdo, se incorporarán 18 desfibriladores automáticos en distintas comisarías y dependencias operativas de la ciudad de Neuquén. Los equipos, modelo BeneHeart C1 A Full Automático de la marca Mindray, serán entregados en comodato gratuito junto con sus respectivos gabinetes. El convenio fue suscripto por el presidente de CALF, Aldo Marcelo Severini, y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. Los dispositivos serán instalados en puntos estratégicos, priorizando ubicaciones que permitan cubrir un radio aproximado de un kilómetro, con el fin de garantizar una respuesta rápida y mejorar el acceso de la comunidad a esta tecnología vital.

En este contexto, la doctora Verónica Chiappe destacó la importancia de la capacitación y la predisposición de la fuerza policial para incorporar nuevos conocimientos. “El personal policial recibe capacitación permanente en maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y demuestra un fuerte compromiso en continuar formándose en el uso de estos equipos. La Policía constituye la primera línea de respuesta ante situaciones críticas”, señaló.

Asimismo, agregó: “Nuestro objetivo es contribuir a brindar una atención oportuna y generar mayor seguridad en la población”. La iniciativa forma parte del desarrollo de zonas cardioprotegidas, una estrategia que busca ampliar la cobertura de atención ante emergencias cardíacas mediante la instalación de desfibriladores en puntos clave de la ciudad.

Los desfibriladores serán distribuidos en 18 dependencias estratégicas. La iniciativa se desarrolla dentro de una política integral orientada a fortalecer la prevención, mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas y consolidar el rol de la Policía como actor clave en la asistencia inmediata a la comunidad.