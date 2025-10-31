​La Policía del Neuquén recibió indumentaria para la temporada de verano ​

La entrega incluyó chombas, pantalones tipo bermuda, zapatillas, gorras y medias, que serán utilizados por el personal policial afectado a los dispositivos de seguridad en la temporada estival.

En un acto realizado esta mañana, la Municipalidad de Neuquén hizo entrega de un total de 150 uniformes destinados al personal policial que se desempeñará durante la Temporada de Verano 2025/2026.

El ministro de seguridad de la provincia, Matías Nicolini agradeció el acompañamiento del gobierno local y subrayó que este tipo de acciones “reflejan el compromiso institucional y la cooperación permanente en materia de seguridad pública. Una entrega en tiempo y forma para estar preparados para la temporada de verano”.

La ceremonia se llevó a cabo en la capital provincial y contó con la participación de la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero, en representación del municipio y el jefe de Policía de la Provincia, comisario general Tomás Díaz Pérez.

Estas acciones se suman a los anuncios que días atrás el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, brindó respecto de reforzar -durante la temporada de verano- la presencia policial en los espacios públicos más concurridos de la ciudad de Neuquén. “Cuando llega el verano sabemos que determinados lugares de la ciudad son muy utilizados por los vecinos, aprovechando las grandes bellezas con las que cuenta Neuquén: la costanera, el paseo costero, ese camino hermoso que ha crecido tanto y que disfrutamos todos los que vivimos en Neuquén”, expresó.

Durante el acto, las autoridades destacaron el trabajo conjunto entre el municipio y la provincia para fortalecer los recursos logísticos y operativos de la fuerza policial, especialmente en el marco de las tareas preventivas que se desarrollarán en los distintos puntos de la ciudad y la región.