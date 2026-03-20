​La Policía del Neuquén incorpora dispositivos de baja letalidad ​

Se trata de equipamiento que permite intervenciones más seguras, garantizando un menor riesgo para la población y el personal policial.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad con herramientas de baja letalidad, el Gobierno de la Provincia autorizó, mediante el Decreto 389, la contratación de equipamiento policial por un monto total de 2.359.268.350 pesos.

La adquisición incluye dispositivos marca Byrna, específicamente los modelos SD Orange y TCR, junto con sus respectivos accesorios, garrafas de CO2 y municiones calibre 0.68 mm y 0.69 mm en diferentes variantes, entre ellas PLG Kinetic, PLG Pro Training y PLG Pepper.

Las Byrna son lanzadoras de baja letalidad impulsadas por CO2. Disparan proyectiles calibre .68 (cinéticos, químicos o de pimienta) a unos 20 metros, capaces de neutralizar a un agresor sin causar lesiones mortales. Son dispositivos compactos, similares a armas de fuego.

La inversión responde a una necesidad estratégica de modernizar el equipamiento policial, incorporando herramientas que permitan intervenciones más seguras y menos letales. El objetivo es garantizar una actuación profesional, proporcional y acorde a los principios de legalidad, razonabilidad y gradualidad en el uso de la fuerza.

La Provincia de Neuquén presenta una realidad territorial diversa, con entornos urbanos, turísticos y rurales, además de zonas de alta circulación, lo que exige a las fuerzas de seguridad contar con alternativas eficaces frente al uso de armas de fuego.

En este sentido, los dispositivos Byrna son considerados un recurso operativo clave, ya que posibilitan respuestas disuasivas y de control a distancia, con menor riesgo de causar lesiones graves. De esta manera, se busca priorizar la integridad física tanto de la ciudadanía como del personal policial.