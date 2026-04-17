​La Policía del Neuquén celebró su 69° aniversario con un acto y desfile institucional ​

Funcionarios provinciales acompañaron las actividades centrales, donde se puso en valor el desempeño de los efectivos de la fuerza. Destacaron el compromiso de la institución con la comunidad y la fuerte impronta del Ejecutivo en políticas de seguridad.

La Policía de la Provincia del Neuquén celebró hoy su 69° aniversario con un acto central que reunió a funcionarios provinciales, integrantes de la fuerza y representantes de distintas áreas del sistema de seguridad, en una jornada marcada por el reconocimiento, la memoria y la proyección institucional.

La actividad fue encabezada por la vicepresidenta primera de la Legislatura y actualmente a cargo del ejecutivo provincial, Zulma Reina. Durante la ceremonia se rindió homenaje a la labor diaria de la fuerza policial, destacando su compromiso permanente con la seguridad de los neuquinos.

Se realizó un desfile institucional en el que la Policía del Neuquén desplegó sus distintas áreas operativas, unidades especiales y recursos, reflejando el proceso de modernización, profesionalización y fortalecimiento que atraviesa la institución.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, transmitió un mensaje del gobernador de la provincia Rolando Figueroa, quien hizo llegar su reconocimiento a cada integrante de la fuerza por su vocación de servicio y su dedicación cotidiana. “Su esfuerzo no pasa desapercibido; son ustedes un pilar esencial en nuestra sociedad, y su compromiso con la seguridad es un ejemplo digno de reconocimiento para todos”, sostuvó.

Durante el acto también se puso en valor el rol silencioso pero fundamental que cumple la Policía en la vida cotidiana “Hay aniversarios que se celebran y hay aniversarios que obligan a reconocer. Hoy no estamos solo conmemorando 69 años de historia, estamos poniendo en valor algo que muchas veces no se ve, pero que está todos los días, en cada rincón de Neuquén. Porque cuando la seguridad funciona, no se nota y esa invisibilidad -aunque parezca paradójico- es el mayor logro de una fuerza policial”, resaltaron.

En ese sentido, se destacó tanto el costado humano de la institución -presente en cada intervención cotidiana, desde asistir emergencias hasta acompañar a vecinos en situaciones críticas- como el proceso de transformación estructural que impulsa el Gobierno provincial.

Desde el inicio de la gestión, la seguridad fue definida como una prioridad estratégica, con inversión en equipamiento, capacitación y modernización institucional. Por ese motivo, se remarcó la implementación de la Ley Provincial N° 3516, que establece una nueva organización y régimen de personal para la Policía, con mejoras en derechos laborales, estructura y profesionalización.

Por otro lado, se puso énfasis en el fortalecimiento del sistema de seguridad, orientado a garantizar presencia territorial, capacidad preventiva y mejores herramientas para el desempeño policial, con el objetivo de consolidar entornos más seguros para la ciudadanía.

También se realizó un emotivo homenaje a los efectivos caídos en cumplimiento del deber. En particular, se recordó al oficial subinspector (post mortem) Sergio Desiderio Hernández, de Mariano Moreno, y al sargento Sergio Eduardo Acuña, de Zapala.

“Su entrega no se olvida. Vive en cada camarada que sigue de pie, en cada acto de servicio y en cada vocación que elige cuidar a otros”, destacó Nicolini.

Se reconoció al personal retirado, por su aporte a la construcción histórica de la institución, y a las familias policiales, por el acompañamiento permanente.

El acto concluyó con un mensaje dirigido a todos los hombres y mujeres de la fuerza: “Siéntanse orgullosos, porque su vocación transforma, porque su trabajo importa, porque cada día construyen una provincia mejor. Neuquén tiene hoy una de las Policías más modernas y equipadas del país. Y recién estamos empezando”.

Participaron el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, el jefe de Policía, comisario general, Tomás Díaz Pérez; el subjefe, comisario general, Walter San Martín; el secretario de Seguridad, Pablo Conforte; el subsecretario de Prevención y Organización Ciudadana, Luis Sánchez; la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna; integrantes del Consejo Asesor y miembros de las direcciones de Seguridad, entre otros.