​La Policía del Neuquén celebra su 69° aniversario con una jornada abierta a la comunidad ​

La propuesta se desarrollará hoy de 19:00 a 22:00, en la Plaza “Cóndor Raffo”, ubicada en calles Libertad y Corrientes de la ciudad de Neuquén capital.

En la víspera del 69° Aniversario de la Policía de la Provincia del Neuquén, se llevará adelante una jornada especial con exhibiciones institucionales abiertas al público, con el objetivo de acercar a la ciudadanía el trabajo cotidiano, la formación y la vocación de servicio de cada una de las áreas que integran la fuerza.

La propuesta se desarrollará hoy miércoles, de 19:00 a 22:00, en la Plaza “Cóndor Raffo”, ubicada en calles Libertad y Corrientes de la ciudad de Neuquén capital.

Durante la actividad participarán la Dirección Seguridad Confluencia, la Dirección Judicial, la Dirección Bomberos, el Departamento Escuela de Cadetes y la División Banda de Música, quienes ofrecerán una serie de presentaciones dinámicas y demostraciones en vivo. La jornada está pensada como un espacio de encuentro con la comunidad, donde vecinos y vecinas podrán conocer de cerca los recursos, capacidades operativas y el trabajo articulado que lleva adelante la institución.

Además de las exhibiciones, el evento permitirá visibilizar el costado humano y solidario de la Policía del Neuquén, destacando su rol no solo en la prevención del delito, sino también en la asistencia, el acompañamiento y la respuesta ante emergencias.

La actividad es libre y gratuita, y reafirman el compromiso de la Policía del Neuquén con la seguridad, la cercanía y el servicio a la comunidad.

Cronograma de actividades

20:00 hs

División Banda de Música

Apertura con presentación musical institucional.

20:15 hs

Museo Viviente

Exhibición de uniformes históricos que reflejan la evolución y el patrimonio de la institución.

20:25 hs

Dirección Judicial – Criminalística

Demostración de técnicas periciales y trabajo en la escena del delito.

20:35 hs

Departamento Escuela de Cadetes

Presentación institucional con demostración de formación y disciplina.

20:45 hs

Dirección Seguridad Confluencia

Exhibición operativa con la participación de distintas divisiones especializadas:

División Motorizada

Bicipolicía

División Montada y Canes

Departamento Metropolitana

21:15 hs

Dirección Bomberos

Demostración operativa y de intervención ante situaciones de emergencia.