​La policía de Neuquén desarticula redes de microtráfico en cuatro localidades de la provincia ​

Importantes secuestros de droga, dinero y armas tras siete allanamientos simultáneos en Neuquén capital, Centenario, Añelo y Andacollo.

Más de 190 gramos de cocaína, 60 gramos de marihuana, casi un 1.500.000 de pesos y más de 1.300 dólares fueron secuestrados en siete allanamientos realizados en Neuquén capital, Andacollo, Centenario y Añelo.

Las acciones, coordinadas por la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén junto a distintas fiscalías regionales, permitieron desbaratar al menos cinco puntos de venta de droga, detener a varias personas e incautar armas, vehículos, motocicletas y elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Durante la jornada del jueves 7 de noviembre, efectivos de los Departamentos Antinarcóticos Neuquén, Centenario, Añelo y Chos Malal llevaron adelante una serie de procedimientos simultáneos que consolidan el trabajo investigativo desarrollado en los últimos meses. Los resultados fueron calificados como “altamente positivos” por fuentes policiales, tanto por el volumen de droga incautada como por el impacto en la reducción del microtráfico en barrios y localidades del interior.

En la capital provincial se realizaron tres allanamientos simultáneos en los barrios San Lorenzo y Z1, en el marco de una causa impulsada por la Fiscalía de Narcocriminalidad.

El operativo permitió desarticular una estructura dedicada a la venta, almacenamiento y recaudación de dinero proveniente del narcotráfico.

Se imputó a tres personas y se incautaron 52 gramos de cocaína, casi 10 gramos de marihuana, más de 950.000 pesos y 1.300 dólares, tres vehículos y tres motocicletas, además de un arma Bersa Thunder 9 mm con cargador extendido, siete cartuchos calibre .40, balanzas de precisión, celulares, posnet, anotaciones y elementos de corte.

El procedimiento, que se extendió por más de siete horas, se realizó con la supervisión judicial correspondiente y sin incidentes.

En el allanamiento de Andacollo, personal de la División Antinarcóticos Chos Malal llevó adelante un operativo nocturno en la localidad, con intervención de la Fiscalía.

En el domicilio allanado se secuestraron dosis de cocaína, semillas de cannabis sativa, balanzas digitales, elementos de estiramiento, dinero en efectivo, celulares y equipos informáticos.

El principal investigado, un hombre mayor de edad, habría utilizado la modalidad de delivery para distribuir la droga, concretando entregas en plazas y espacios públicos.

Por otra parte , el Departamento Antinarcóticos Centenario concluyó una investigación iniciada a partir de denuncias vecinales recibidas a través de la aplicación Neuquén Te Cuida.

El allanamiento permitió cerrar un punto de venta activo y secuestrar 40 gramos de cocaína, un arma de fabricación casera calibre 12 con cuatro cartuchos y elementos para el fraccionamiento de estupefacientes.

El procedimiento fue supervisado por la justicia interviniente y se valoró el rol de la participación ciudadana en la denuncia del caso.

Por último y de forma paralela, la División Antinarcóticos Añelo logró desarticular otro centro de expendio de drogas.

Se incautaron más de 50 gramos de cocaína y marihuana, casi medio millón de pesos, dólares estadounidenses, alrededor de 100 semillas de cannabis genéticamente modificadas y dos motocicletas utilizadas para el traslado de las sustancias.

El material fue trasladado a la sede policial local y puesto a disposición de la fiscalía actuante.

En total, los procedimientos arrojaron el secuestro de más de 190 gramos de cocaína, 60 gramos de marihuana, unos 1.450.000 de pesos y 1.300 dólares, cuatro armas de fuego, cinco motocicletas y tres vehículos, además de diversos elementos vinculados al fraccionamiento y la comercialización.

Desde la Dirección Antinarcóticos destacaron la articulación entre las distintas divisiones y el trabajo conjunto con las fiscalías provinciales, que permitió avanzar en investigaciones de distinto alcance, pero con un mismo objetivo: combatir el tráfico de drogas y recuperar la tranquilidad en los barrios.

Cabe destacar que el Gobierno neuquino realiza importantes inversiones para dotar a la fuerza policial de más recursos, equipamiento y capacitación, con el objetivo de jerarquizar su labor en todo el territorio provincial para fortalecer la lucha contra el delito en general y contra el narcotráfico, en particular.