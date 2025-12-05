​La Policía clausuró nuevamente una vivienda por venta de drogas ​

Fue en el barrio Otaño de la Plaza Huincul, donde ya se habían realizado allanamientos por la venta de estupefacientes. Además, secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y otros elementos relevantes para la investigación.

La Policía de Neuquén clausuró por segunda vez una vivienda que era utilizada exclusivamente para la venta de drogas en el barrio Otaño de Plaza Huincul. Fue durante dos allanamientos que se realizaron en la localidad, en investigaciones por narcomenudeo, donde además secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.

Los procedimientos fueron realizados por la división Antinarcóticos de Cutral Co este jueves, luego de una semana de investigación que permitieron confirmar los movimientos compatibles con la comercialización de drogas. Según indicaron desde la Policía, las diligencias guardan relación con otros procedimientos efectuados a lo largo del año en la misma zona, en el contexto de un trabajo sostenido contra el narcomenudeo en la región.

Con una orden de allanamiento solicitada por la fiscalía, se realizó el primer procedimiento, en el cual se dispuso la clausura preventiva de la vivienda, que era utilizada exclusivamente para llevar adelante la comercialización de sustancias. Cabe mencionar que este domicilio ya había sido clausurado el pasado 14 de noviembre por orden del Ministerio Público Fiscal, pero las personas investigadas habrían retirado las fajas de seguridad para continuar con la actividad ilícita.

Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Cutral Co, quien dispuso el inicio inmediato de nuevas actuaciones y solicitó los allanamientos correspondientes para restablecer la clausura del inmueble. El segundo domicilio allanado estaría vinculado al anterior, y se presume que allí residían los delincuentes, mientras que la primera vivienda era utilizada únicamente como punto de venta.

Este operativo forma parte de la política de seguridad del Ejecutivo provincial, que apunta a la prevención, la investigación y la acción sostenida contra el microtráfico y otras conductas delictivas.