​La Mesa del campo neuquino prevé acciones concretas frente a la sequía ​

El Gobierno del Neuquén y la Sociedad Rural consolidan una agenda de trabajo conjunto ante la emergencia por sequía. Durante la nueva edición de la Mesa del Campo Neuquino, se presentaron los avances en programas de financiamiento, capacitación y fortalecimiento del sector agropecuario provincial.

Una nueva edición de la Mesa del Campo Neuquino, organizada por la Sociedad Rural del Neuquén y la Secretaría de Producción e Industria, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria, reunió a representantes del sector público y privado con el propósito de fortalecer la articulación institucional y dar continuidad a las políticas de acompañamiento a productores afectados por la sequía.

Durante el encuentro realizado ayer en Junín de los Andes, estuvieron presentes el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria junto a su equipo; la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortíz Luna, junto con el personal del Sistema Provincial de Manejo del Fuego y por el CPyME Adeneu, representado por Anabel Lucero Idizarri y Mariana Hafford.

Allí se abordaron los principales desafíos que enfrenta el campo neuquino, en el marco de la emergencia hídrica y climática, y se detallaron las herramientas disponibles para acompañar al sector productivo. Se destacaron las acciones frente a la sequía, que incluyen programas de financiamiento, capacitaciones técnicas, prospecciones de veranadas y líneas específicas de crédito.

Cabe recordar que, en septiembre, el gobernador Rolando Figueroa anunció un plan de emergencia por sequía con un presupuesto de 4.430 millones de pesos, lo que representa un incremento del 457% respecto del presupuesto habitual. La iniciativa contempla 3.000 millones en financiamiento productivo, inversiones para la faena y comercialización de carne a través de Cordecc, y mejoras en los canales de riego en toda la provincia.

En la primera parte del encuentro se analizaron los efectos actuales de la sequía y se intercambiaron aportes técnicos de los productores locales, entre ellos la problemática de los animales sueltos en rutas, con el fin de mejorar la coordinación interinstitucional. Posteriormente, la Secretaría de Emergencias presentó los planes de prevención y combate de incendios rurales y forestales, ante el inicio de la temporada de mayor riesgo.

La Sociedad Rural del Neuquén reiteró su compromiso de colaborar con el Estado provincial en la prevención de emergencias, poniendo a disposición su infraestructura y red territorial. El espacio permitió consolidar una agenda de trabajo conjunto y sostenido, orientada al fortalecimiento del campo neuquino y al desarrollo de sistemas productivos más eficientes y sustentables frente a los desafíos climáticos actuales.