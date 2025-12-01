​La infraestructura hídrica respondió según lo previsto durante la tormenta ​

El sistema de saneamiento y sistematización permitió un drenaje adecuado en los sectores intervenidos, evitando mayores afectaciones urbanas.

La subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, informó que el sistema de saneamiento y sistematización del Arroyo Durán funcionó conforme a su diseño técnico durante la tormenta de alta intensidad registrada en la ciudad de Neuquén.

El comportamiento hidráulico permitió un drenaje eficiente y controlado del caudal extraordinario.

Cómo funciona la obra en eventos extremos

El Arroyo Durán opera con dos modalidades de conducción:

Caudal ordinario: el agua circula por su cauce o cajero habitual, con variaciones estacionales asociadas a napas y al riego. Caudal en tormenta: cuando la lluvia es muy intensa —gran volumen de agua en poco tiempo—, el nivel del arroyo supera el cajero y se expande hacia las bermas laterales especialmente construidas para aumentar temporalmente la capacidad de conducción.

Estas bermas amplían la sección hidráulica, permitiendo transportar mayor caudal sin salir del sistema. Finalizado el pico de la tormenta, el agua retorna al cauce central.

Las imágenes tomadas durante el evento muestran este funcionamiento: el cajero completo, el agua alcanzando barandas y el desborde controlado hacia las bermas, dentro de los límites previstos por el diseño.

El sistema incorpora además una zona de expansión de 12 hectáreas en el sector de Ciudad Deportiva (antiguas 127 ha), que solo se activa en tormentas extremas. En esta ocasión, no fue necesario su uso.

Una obra estratégica, financiada internacionalmente

La obra integral se desarrolla con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID – Programa 2929), ejecutada a través de la UPEFE. El proyecto contempla 10 km de sistematización y saneamiento, desarrollados por etapas:

Etapa 0: fondos provinciales.

Etapas 1 y 3: financiamiento BID.

Etapa 2: recursos nacionales.

Etapa 4 (en ejecución): completa la intervención total del arroyo.

El componente de saneamiento incluyó la recuperación de un ingreso de agua que restituye el comportamiento original del arroyo —antiguo brazo del río Limay— en la zona de Valentina y Las Perlas.

Además, se ejecutó la puesta en valor del espacio público hídrico, con sendas peatonales, iluminación, mobiliario y áreas recreativas.

Resultados durante la tormenta

En los últimos días, la limpieza, el mantenimiento y el reacondicionamiento de 14 km del sistema de drenaje permitieron una respuesta eficiente en los sectores intervenidos.

“La obra cumplió con su función: condujo el caudal extraordinario dentro del sistema diseñado, evitando mayores anegamientos y permitiendo un escurrimiento ordenado al disminuir la intensidad de la tormenta”, señalaron desde la subsecretaría.

Aunque existen zonas de la ciudad que requieren intervenciones complementarias —incluidas en los planes provinciales—, el tramo del Arroyo Durán mostró un muy buen comportamiento hidráulico.