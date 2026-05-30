​La inclusión también se construye con oportunidades ​

El gobierno provincial aumentó a cinco millones de pesos los créditos destinados a emprendedoras y emprendedores con discapacidad. La línea crediticia ya alcanzó a 50 proyectos en toda la provincia y fortalece la independencia económica, el trabajo y la inclusión real.

El gobierno de la provincia del Neuquén, a través del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, fortaleció una de las políticas públicas orientadas a

garantizar mayor inclusión e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. A través de la Línea de Inclusión Económica del programa Neuquén Financia IADEP, se incrementó a cinco millones de pesos el monto máximo de los créditos destinados a emprendedoras y emprendedores con discapacidad.

La medida representa una decisión política que busca transformar el paradigma de asistencia por uno basado en derechos, autonomía y desarrollo personal. La línea permite acceder a financiamiento para la compra de máquinas, herramientas y equipamiento destinado a fortalecer emprendimientos productivos y de servicios en distintas localidades de la provincia.

Los créditos contemplan hasta 30 cuotas y un plazo de gracia de seis meses para comenzar a pagar, facilitando así el crecimiento de proyectos que generan trabajo e independencia económica. Está destinada a personas mayores de 18 años, con domicilio en Neuquén, emprendimiento propio, Certificado Único de Discapacidad (CUD) y sin deudas registradas.

Desde enero de 2025, cuando comenzó a implementarse esta herramienta impulsada por el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), ya accedieron al financiamiento 50 emprendedoras y emprendedores de todas las regiones de la provincia. La inversión supera los 116 millones de pesos.

Los proyectos acompañados abarcan rubros diversos como lavado de autos, lavandería, comunicación digital, panificación, elaboración de viandas, tejido artesanal y estampado de remeras, entre otros. En cada caso, el acceso al crédito permitió incorporar maquinaria, herramientas e insumos fundamentales para consolidar o ampliar los emprendimientos.

La iniciativa forma parte de una mirada de gestión que entiende a la discapacidad desde la inclusión activa y la generación de oportunidades concretas. En ese sentido, el acceso al trabajo y al financiamiento aparece como una herramienta central para construir mayor autonomía y participación social.

Quienes deseen acceder a la línea pueden solicitar información a través del correo [email protected] o comunicarse al (299) 6898231.