​La Fundación BPN invita a una Tarde en Familia en el Cine Teatro Español ​

El sábado 18 y domingo 19 de abril habrá actividades recreativas y cine infantil con entrada libre desde las 17, incluyendo la proyección de la película Super Wings: Máxima Velocidad.

La Fundación BPN organiza una nueva edición de Tarde en Familia, una propuesta pensada para disfrutar con chicos y grandes que se desarrollará en el Cine Teatro Español de la ciudad de Neuquén. La actividad tendrá lugar el sábado 18 y domingo 19 de abril, con entrada libre y gratuita.

La jornada comenzará a las 17 con distintas propuestas recreativas, entre ellas pintacaritas, show de zancos y espectáculos de globología, generando un espacio de entretenimiento y encuentro para toda la familia.

A partir de las 18 se proyectará cine infantil, con la película Super Wings: Máxima Velocidad, sumando una opción cultural y lúdica para cerrar la tarde. El ingreso será por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

La iniciativa se enmarca en las acciones de promoción cultural y comunitaria que impulsa la Fundación, acercando propuestas accesibles para toda la comunidad.