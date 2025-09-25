25 septiembre, 2025 15:20
La Fiscalía de Estado apelará el fallo en la causa de planes sociales

La Fiscalía de Estado de Neuquén anunció que apelará el fallo en la causa por planes sociales, luego de que el tribunal condenara a exfuncionarios por administración fraudulenta, pero desestimara la acusación por asociación ilícita.

El organismo sostiene que existió una estructura organizada con múltiples maniobras delictivas, como la inclusión de beneficiarios falsos y el uso indebido de fondos públicos. Según la Fiscalía, estos hechos responden a un “conjunto sistemático de planes criminales” y no a un caso aislado.

La impugnación busca que una instancia superior revise la decisión y aplique una respuesta judicial integral, que incluya la posibilidad de penas de cumplimiento efectivo.

