​La estafa a una jubilada terminó con el secuestro de más de 2 kilos de cocaína ​

Fue engañada con “el cuento del tío” y le sustrajeron 20 mil dólares. La policía allanó cuatro viviendas y secuestró armas.

La Policía de Neuquén realizó este martes cuatro allanamientos simultáneos en el sector sur de la capital provincial, como parte de una investigación por una estafa con el “cuento del tío”.

El Departamento Delitos Económicos, con apoyo de distintas divisiones de la Dirección Delitos Neuquén llevó a cabo una investigación que permitió el secuestro de armas de fuego, vehículos, teléfonos celulares, dinero en efectivo y más de dos kilogramos de cocaína. Además, cinco personas quedaron demoradas.

La investigación se inició luego de que la damnificada, una mujer de 82 años, se presentara espontáneamente en la Comisaría 17. Según denunció, recibió un llamado telefónico en su domicilio y, tras una conversación de más de 74 minutos con una mujer que simuló ser una sobrina, fue convencida de reunir todos sus ahorros y entregárselos a un supuesto empleado bancario que se presentó en su vivienda.

El hombre se retiró con 20 mil dólares en efectivo y posteriormente la víctima comprobó con sus familiares que había sido engañada.

Con el análisis de comunicaciones telefónicas, el relevamiento de cámaras de seguridad y seguimiento de registros aportados por el Centro de Monitoreo Urbano, se identificar el vehículo utilizado y al supuesto responsable.

Las tareas permitieron reconstruir el recorrido del rodado involucrado y focalizar la investigación en domicilios del barrio Jardines del Rey, donde finalmente se concretaron los allanamientos.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró cuatro armas de fuego, 39 municiones, una réplica de arma, 13 teléfonos celulares, nueve tarjetas SIM, 500 mil pesos en efectivo y dos vehículos (un Ford y un Nissan). También se incautaron prendas de vestir similares a las utilizadas durante el hecho investigado.

En uno de los domicilios, además, se halló más de dos kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Para llevar adelante los operativos participaron 30 efectivos policiales distribuidos en nueve vehículos, pertenecientes a distintas áreas especializadas, entre ellas Delitos Económicos, Sustracción Automotores, Delitos Contra la Propiedad, Fuerza Pública, Seguridad Personal y Gestión de Prevención del Delito.