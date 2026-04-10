En la localidad se desarrollan obras de vivienda, escolares, viales, de seguridad y de modernización para acompañar el crecimiento poblacional.

En un acto con desfile y reconocimientos a la trayectoria laboral y a los proyectos comunitarios, la comunidad de Piedra del Águila celebró su 129º aniversario con la presencia del ministro de Seguridad, Matías Nicolini y el intendente local, Julio Hernández.

El ministro Nicolini destacó la presencia del Estado en la vida social, “nadie se salva solo, tenemos que trabajar en conjunto, el Estado no puede mirar para otro lado, no puede abandonar la obra pública, ni la salud, la educación, ni la seguridad pública”. En la provincia “estamos trabajando junto a intendentes y presidentes de comisiones de fomento para igualar oportunidades”, comentó.

En este sentido, el funcionario destacó la trayectoria del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). Sobre ésta última, subrayó que “Piedra del Águila tiene toda su luminaria convertida a LED, lo que genera ahorro de energía una mejora en la sustentabilidad de la ecología y del medio ambiente un ahorro también en dinero y en tecnologías avanzadas y eso solamente lo pueden hacer empresas del Estado”.

Elplan provincial de alumbrado eficiente consiste en sustituir luminarias de la vía pública y accesos por 365 equipos LED, con características de mayor eficiencia y de menor consumo de energía. Además, el ministro hizo referencia a las obras viales que se ejecutan en la localidad en un trayecto de 20 cuadras, “eso también es ejemplo de un Estado presente”, mencionó.

En otro párrafo habló sobre la importancia de la regionalización, “la región del Limay estaba relegada en materia de seguridad, queremos jerarquizar para que cada lugar tenga lo que se merece”, y agregó que se creó la dirección de seguridad de la región a cargo de Cristian Vázquez. Además, “se asignaron nuevos móviles para la Comisaria Octava, para tránsito de Piedra del Águila, una división antinarcóticos se trata de un grupo especial de operaciones, un grupo GEOP también para combatir el flagelo de las drogas”.

Por su parte el intendente comentó que “estamos enfocamos en el desarrollo de infraestructura para potenciar la localidad en materia de turismo y bienestar de la población”. En este punto, puso en valor el trabajo junto al IPVU “que nos colabora en el proyecto de planificación y tenemos pendientes soluciones habitacionales en 200 lotes desarrollados en proceso de conectar a servicios”.

En materia laboral, destacó la generación de empleo que genera el sector privado, “lo que nos ha permitido descomprimir el ámbito laboral para enfocarnos en otros aspectos”. En su discurso mencionó “el inminente comienzo del SUM para la escuela 315, la ejecución de nueve viviendas, el acondicionamiento y sistematización de los canales Güemes y La Teresa y la planificación de obras de conexión de espacios como puentes y pasarelas, peatonales y vehiculares”.

Como parte del acto, hubo una invocación religiosa, entrega de reconocimientos a empleados y empleadas municipales jubilados y a agentes que desarrollan proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida local.