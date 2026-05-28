​La comunidad de Las Ovejas accedió a herramientas contra el bullying y el maltrato virtual ​

La iniciativa articulada dotó de recursos prácticos a padres, madres, alumnos de nivel primario y educadores.

El ministerio de Seguridad dictó tres talleres de capacitación integral sobre bullying, ciberbullying y control parental en Las Ovejas. Las jornadas se desarrollaron los días 21 y 22 de mayo en la Escuela N° 30 “Justo José de Urquiza”, divididas en turnos mañana, tarde y noche para garantizar el acceso de toda la comunidad educativa.

Las actividades contaron con el acompañamiento y la coordinación general de la intendenta local, Marisa Antiñir, junto con los equipos interdisciplinarios municipales y personal de la dirección provincial de Prevención y Organización Ciudadana.

Los ejes principales incluyeron el uso responsable de internet, plataformas digitales y redes sociales; criterios conceptuales y diferencias específicas entre bullying y ciberbullying; pautas operativas de comunicación saludable y la construcción de vínculos respetuosos; métodos prácticos de prevención y acompañamiento desde el rol de los adultos responsables; y el impacto positivo en las aulas y los hogares de esa localidad.

El director provincial de Prevención y Organización Ciudadana, Tomás Diclemente, destacó la relevancia de la articulación con los gobiernos locales. Al respecto, señaló la necesidad de “fortalecer los espacios de escucha y brindar herramientas técnicas a las familias y escuelas es un eje prioritario en el territorio para anticiparnos a las problemáticas que emergen en el uso cotidiano de la tecnología”.

Un abordaje integral

Las tres líneas de acción segmentadas congregaron a alumnos de 6° y 7° grado, equipos directivos, docentes y tutores. De los encuentros participaron activamente unos 20 estudiantes, un grupo de padres y madres, y 25 educadores de la institución junto a agentes de la administración pública municipal vinculados al área social y pedagógica.

El objetivo central del programa fue robustecer los mecanismos de cuidado y protección de las infancias y adolescencias en entornos virtuales, además de consolidar lazos interpersonales saludables en los ámbitos de interacción diaria de jóvenes y adultos.

La recepción del trayecto formativo fue evaluada de manera positiva por la comunidad de la Escuela N°30. Los estudiantes incorporaron capacidades para identificar las secuelas del acoso escolar y digital, mientras que los padres accedieron a herramientas concretas de monitoreo y control parental.

En tanto, el cuerpo docente incorporó recursos pedagógicos diseñados para prevenir conflictos cotidianos, intervenir de forma temprana y construir aulas emocionalmente seguras para el alumnado.