​La app Neuquén Te Cuida permitió desarticular puntos de venta de droga en la Comarca Petrolera ​

La Dirección Antinarcóticos de la Policia del Neuquén realizó tres allanamientos simultáneos en Cutral Co y Plaza Huincul tras una investigación iniciada por denuncias anónimas realizadas a través de la aplicación provincial. Hubo secuestro de drogas, dinero y municiones, además de tres personas imputadas. También se concretaron operativos preventivos con canes detectores en San Martín de los Andes y Añelo.

La región de la Comarca Petrolera fue escenario ayer de un importante operativo contra el microtráfico de drogas, encabezado por la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén. Las diligencias incluyeron tres allanamientos simultáneos en los barrios Otaño de Plaza Huincul y Nehuenche de Cutral Co, como resultado de una investigación desarrollada por la División Antinarcóticos Cutral Co.

La pesquisa se inició a partir de aportes ciudadanos realizados mediante la aplicación Neuquén Te Cuida, que alertaban sobre una vivienda donde presuntamente se comercializaban estupefacientes al menudeo. A partir de tareas investigativas los efectivos lograron establecer la vinculación de otras dos viviendas con la actividad ilícita.

Durante los procedimientos se secuestraron marihuana, cocaína, sustancias de estiramiento, dinero en efectivo y cartuchos de escopeta. Además, quedaron imputados dos hombres de 23 y 35 años y una mujer de 43 años.

Controles con canes

En paralelo, las Divisiones Antinarcóticos Zona Sur y Añelo realizaron controles preventivos junto a las direcciones de seguridad regionales. Participaron los canes bettina y Balto. En ambos operativos hubo marcaciones positivas e incautación de cannabis sativa.

Desde la Dirección Antinarcóticos destacaron que los resultados obtenidos “reafirman el compromiso en la lucha contra el microtráfico”, combinando tareas investigativas y preventivas de manera simultánea.