​ISSN ya inscribe para alojamientos en destinos turísticos ​

Ya abrieron las inscripciones para disfrutar de Semana Santa en sus alojamientos, tanto de la costa, como de la cordillera. Los afiliados contarán con financiación y beneficios.

Con el período de preinscripción finalizado, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén abrió este viernes las inscripciones para todos los interesados en hacer sus reservas en los establecimientos de San Martín de los Andes, Caviahue, Villa La Angostura, Las Grutas y Mar del Plata.

Los afiliados podrán financiar sus estadías abonando los jueves y viernes con el Banco Provincia del Neuquén en 6 cuotas sin interés (Confiable) y en 3 cuotas sin interés (Visa y Mastercard).

Los interesados podrán realizar consultas y hacer efectiva la reserva a través de WhatsApp al 299-4201617 o 299-6341774 o personalmente en Buenos Aires 1103, de Neuquén Capital, o en cualquiera de las delegaciones.