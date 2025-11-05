​ISSN suspende la actualización del coseguro ​

Se recuerda que los afiliados no deben abonar ninguna suma en el consultorio médico y que el pago del coseguro se realiza únicamente en la Oficina Virtual.

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén informa que debido a problemas técnicos, queda suspendida la actualización del valor del coseguro, correspondiente a la consulta médica; de esta forma, continuará siendo de $3.744.

El ISSN recuerda a los afiliados que no deben abonar nada en el consultorio médico, ya que el coseguro se paga a través de su Oficina Virtual (www.issn.gov.ar). Asimismo, se les recuerda a los profesionales que está prohibido cobrar montos extra, respetando así los convenios oportunamente firmados con la Obra Social.