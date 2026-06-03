​Intensifican controles para prevenir la presencia de animales sueltos en las rutas ​

Organismos provinciales trabajan en conjunto para reforzar los operativos de control y captura en toda la provincia. La iniciativa contempla altas multas a los propietarios responsables, con el objetivo de reducir riesgos y prevenir siniestros viales.

La secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, dependiente del ministerio de Seguridad, avanza en una estrategia integral para abordar la problemática de los animales sueltos en las rutas de la provincia. Se trata de una situación que representa un grave riesgo para la seguridad vial y de quienes transitan por el territorio neuquino.

También participan el ministerio de Economía, Producción e Industria; la Policía del Neuquén; Parques Nacionales; Gendarmería Nacional; Juzgados de Paz; y los municipios de San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

En esta nueva etapa se intensificarán los operativos de control y captura de animales que se encuentren en la vía pública o en sectores que comprometan la circulación segura. Asimismo, se aplicarán sanciones económicas a los propietarios responsables, en cumplimiento de la normativa vigente.

Una vez capturados, los animales podrán ser retirados por sus dueños dentro de los plazos establecidos por las autoridades competentes. En caso de no ser reclamados, se procederá a su traslado o destino final conforme a los procedimientos previstos por la legislación provincial.

Al respecto, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, explicó que “los animales capturados permanecerán bajo resguardo durante los plazos establecidos y que, transcurridas 48 horas sin ser reclamados, podrán ser destinados a faena o puestos a disposición de instituciones”.

La funcionaria comentó que “si aparece el propietario, deberá asumir la responsabilidad de sus actos y afrontar multas millonarias. Estas situaciones que ponen en riesgo la vida de neuquinos, neuquinas y turistas ya no pueden seguir ocurriendo”.

Ortiz Luna remarcó que la presencia de animales sueltos en las rutas “es una problemática que se ha cobrado vidas y requiere una respuesta firme del Estado, pero también un compromiso responsable por parte de los dueños de los animales”.

Las acciones se desarrollarán de manera articulada entre distintos organismos provinciales y nacionales, entre ellos Parques Nacionales, la Policía del Neuquén, el ministerio de Producción e Industria, los Juzgados de Paz, la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y municipios de toda la provincia.

Desde el Gobierno provincial recordaron que la presencia de animales sueltos en rutas pone en riesgo la vida de las personas y requiere del compromiso y la responsabilidad de sus propietarios. En Neuquén, esta situación se encuentra regulada por las Leyes Provinciales N°2448, N°3507 y N°3508, que prohíben expresamente dejar animales sin custodia en zonas de caminos y rutas con el fin de evitar accidentes de tránsito.