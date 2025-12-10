​Instan a la población a colaborar con la prevención de incendios forestales ​

La Provincia de Neuquén se encuentra bajo condiciones críticas de ocurrencia de incendios de gran magnitud. Para evitarlos, es necesaria la colaboración de toda la población.

Con la llegada de la temporada estival se incrementan las probabilidades de incendios forestales. En ese sentido, desde el Sistema Provincial de Manejo del Fuego instaron a la población a colaborar con la prevención de los mismos.

Durante la presente temporada el cuadro es más grave aún, ya que la Provincia se encuentra atravesando un déficit hídrico muy importante, lo que incrementa aún más las probabilidades de que se produzcan incendios de grandes dimensiones.

Adrián Barrera, director del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, hizo un llamado a la población a colaborar con la prevención y señaló que “en los últimos días se han registrado once incendios producto de la caída de rayos. Otros han sido producto de la imprudencia, como la quema de pasturas o fogones encendidos en lugares no habilitados para tal fin”.

Barrera recordó que únicamente se puede hacer fuego en campings habilitados y que está totalmente prohibido hacerlo en zonas agrestes. “Cualquier foco puede tomar gran magnitud y tornarse muy difícil de controlar”, subrayó.

Barrera destacó que el Sistema Provincial de Manejo del Fuego posee once bases operativas en toda la provincia y explicó que ante eventuales incendios los brigadistas se trasladan hacia el lugar dónde se encuentra el foco, mientras que desde el Observatorio el equipo técnico hace el monitoreo de la situación y paralelamente se monta el operativo aéreo.

“Nuestros brigadistas trabajan bajo condiciones muy peligrosas y exigentes. Recientemente se produjo un foco en la zona de Meliquina. Para arribar al mismo, los brigadistas debieron caminar durante cuatro horas por sectores muy riesgosos”, comentó.

En la actualidad se están incendiando unas 2.000 hectáreas de bosques en la Provincia de Chubut. En tanto, Neuquén está en alerta rojo por el registro de tormentas eléctricas y el gran déficit hídrico en la vegetación y en los espejos de agua, muchos de los cuales se han secado, sobre todo en el sector cordillerano.

Barrera reiteró que está terminantemente prohibido hacer fuego en lugares no habilitados. “La emergencia ígnea es muy importante y necesitamos la colaboración de todos para evitar incendios de magnitud”, remarcó.