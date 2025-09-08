​Inscriben para capacitación en soldador GMAW nivel intermedio ​

El Gobierno provincial acerca una capacitación de muy alta demanda para recursos humanos de pymes neuquinas. El costo de la formación será cofinanciado por el Centro PyME-ADENEU.

En octubre dará inicio el curso de “Soldador GMAW – Nivel intermedio”, destinado a recursos humanos de empresas neuquinas. Esta capacitación es clave porque permite ampliar las habilidades técnicas y la versatilidad de la mano de obra local.

La iniciativa es impulsada por el gobierno provincial a través del Centro PyME-ADENEU, organismo dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria. La propuesta formativa constará de 100 horas totales, divididas en 25 encuentros de cuatro horas de duración, a desarrollarse en el Taller de la EPET N° 8 de la ciudad de Neuquén. El cupo total es para diez personas.

El curso cuenta con el aval del Centro PyME-ADENEU y del Consejo Provincial de Educación (CPE). Si bien la capacitación es arancelada, el Centro PyME-ADENEU cofinanciará el 50 por ciento del costo de la capacitación. Además, las pymes tendrán la posibilidad de cancelar su porcentaje en distintos pagos a convenir con la Agencia.

Las empresas interesadas en formar a su personal a través de esta capacitación podrán comunicarse con el Centro PyME-ADENEU al 299 4603585 o al correo electrónico [email protected].

Requisitos

El personal que se postule para participar deberá acreditar conocimientos previos en operación de equipos de soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido, interpretación de planos y de uniones soldadas, confección de cordones de soldadura realizados en distintas posiciones, entre otros.

La soldadura GMAW, en su nivel intermedio, se emplea ampliamente en sectores como la metalmecánica, la industria automotriz, la construcción y la fabricación de equipos agrícolas. Su versatilidad permite unir aceros al carbono, inoxidables y aleaciones de aluminio, aportando calidad, velocidad y eficiencia en proyectos industriales y de herrería avanzada.