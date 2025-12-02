​Inscriben a la segunda edición del Ecosistema Startup ​

Emprendedores y directivos de MiPymes de Neuquén podrán cerrar el año con un evento de dos jornadas para activar soluciones innovadoras para su negocio y participar de dinámicas de networking. Los cupos son limitados.

La segunda edición de “Ecosistema Startup”, un encuentro que busca acercar soluciones innovadoras y un espacio de vinculación empresaria para cerrar el año agregando valor, se realizará el miércoles 10 y jueves 11 de diciembre, de 17.30 a 20.30, en el Hotel La Herradura de Plottier.

“Ecosistema Startup” es una propuesta diseñada por la Incubadora de Emprendedores del Centro PyME-ADENEU, dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria, que nació en 2024 para dar a conocer el universo de los emprendimientos de alto impacto y las oportunidades de inversión de riesgo para personas o empresas.

Parte de la base de que la vorágine de gestionar una empresa o un emprendimiento en crecimiento y con posibilidad de escalar, muchas veces produce un efecto arrastre en los problemas o los “puntos de dolor” de una organización empresarial.

Este año, el evento se propone activar soluciones innovadoras y facilitar un espacio de vinculación empresarial. La inscripción no tiene costo y se realiza a través del enlace https://bit.ly/3XTh8e7.

El 10 de diciembre habrá charlas, actividades prácticas y dinámicas grupales para identificar el “dolor principal” de las empresas y encontrar soluciones basadas en innovación abierta. Durante la segunda jornada, el 11 de diciembre, se realizará una actividad de networking y vinculación estratégica entre todos los participantes.

Los contenidos y las dinámicas de las jornadas estarán a cargo de Lucas Fernández y Maximiliano Campanella de la aceleradora EMBARCA, quienes vienen trabajando desde 2024 con Centro PyME-ADENEU y el ecosistema local.

El Hotel La Herradura se encuentra ubicado en la ruta nacional 22, kilómetro 1230, en Plottier. Para más información o consultas, comunicarse con el Centro PyME-ADENEU al correo electrónico [email protected].