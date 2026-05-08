​Incautaron drogas y armas en el oeste de Neuquén ​

Los allanamientos permitieron desarticular bocas de expendio en tres barrios. Hubo cuatro personas detenidas, secuestro de distintas sustancias ilícitas, clausuraron un domicilio y se incautó una importante suma de dinero en efectivo.

Una investigación que inició el pasado 10 de marzo, luego de que personal de la Policía del Neuquén recibiera una denuncia a través de la aplicación Neuquén Te Cuida, permitió desarticular tres bocas de expendio de drogas en el oeste de Neuquén capital. Se realizaron allanamientos donde se incautaron distintas sustancias ilícitas, hubo cuatro detenidos y se clausuró un domicilio.

Desde la Policía del Neuquén informaron que la denuncia anónima alertaba sobre la venta drogas en el barrio Gregorio Álvarez, lo que motivó tareas de observación que confirmaron la actividad ilegal, especialmente durante la franja vespertina y nocturna. Informaron también que el domicilio señalado ya había sido allanado con anterioridad por el mismo motivo.

Con el avance de las pesquisas, se logró identificar a los sospechosos y se vinculó la actividad con otras viviendas en los barrios Gran Neuquén y Melipal. El movimiento constante de personas generaba una situación de riesgo e inseguridad para los vecinos del sector, debido a la cercanía de espacios recreativos habitualmente concurridos.

Luego de casi 60 días de recolección de pruebas, se solicitó a la Justicia provincial tres diligencias de allanamiento que se ejecutaron durante la tarde-noche de este jueves. Los procedimientos contaron con el apoyo de diversas direcciones de seguridad y tránsito.

Como resultado de los operativos, fueron detenidos tres hombres y una mujer. Además, se procedió al secuestro de 1.870.000 pesos, 121 gramos de cocaína, 34,3 gramos de marihuana, 15 pastillas y media de éxtasis, 12,9 gramos de éxtasis en polvo y 19,7 gramos de ketamina.

En las viviendas también se hallaron tres balanzas digitales, nueve teléfonos celulares, un arma de fuego calibre 22, una réplica de aire comprimido, 13 cartuchos calibre 9 milímetros, una motocicleta Yamaha FZs y un automóvil Volkswagen Vento. Finalmente, se dispuso la clausura preventiva del inmueble que funcionaba como el principal punto de venta de las sustancias.