​Inauguran Oficina de Intervención Primaria en Situaciones de Género ​

Con esta nueva apertura, la Policía del Neuquén consolida una red de 51 oficinas que intervienen en situaciones de género distribuidas en toda la provincia.

Con el objetivo de fortalecer la prevención y la atención integral de situaciones de violencia por motivos de género, se inauguró una nueva Oficina de Intervención Primaria en Situaciones de Género en la Comisaría Nº19 del barrio Confluencia, en la ciudad de Neuquén.

De esta manera, la Policía del Neuquén consolida una red de 51 Oficinas de Intervención Primaria en Situaciones de Género distribuidas en toda la provincia. Brindan atención permanente las 24 horas, los siete días de la semana y trabajan de manera articulada con organismos provinciales, municipales y judiciales.

Durante 2024 y 2025, se inauguraron nuevas oficinas en Buta Ranquil, Bajada del Agrio, Villa Traful, Aluminé, Piedra del Águila y en Valentina Sur (Comisaría Nº44), ampliando la cobertura territorial y acercando el Estado a la comunidad.

Todas las oficinas cuentan con personal policial especialmente capacitado para comprender las distintas situaciones de género, intervenir con sensibilidad y realizar el seguimiento de los casos. Las capacitaciones, impulsadas por el ministerio de Seguridad, incluyen tanto la atención de hechos de violencia como la gestión operativa de las comisarías.

El personal recibe formación específica sobre la Ley Provincial Nº2785 (Régimen de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar) y la Ley Nº2786 (Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), garantizando respuestas eficaces y con perspectiva de derechos.

Del acto de inauguración participaron el subjefe de la Policía del Neuquén, Walter San Martín; el integrante del Consejo Asesor Superior (CAS) Néstor Castillo; y la directora general de Coordinación y Asistencia, Fernanda Loyola, junto con autoridades policiales y personal de la fuerza.

Dispositivos electrónicos de protección

Como parte del fortalecimiento de las políticas de protección, el personal policial también fue capacitado en el uso de dispositivos electrónicos de monitoreo, como botones antipánico, botones duales y dispositivos de prisión domiciliaria, que permiten el seguimiento en tiempo real y una respuesta inmediata ante situaciones de riesgo.

Actualmente, en la provincia del Neuquén hay 1.154 personas monitoreadas mediante estos sistemas. Solo en noviembre de 2025, se entregaron 134 botones de protección y en diciembre y a la fecha se realizaron 85 entregas.

En cuanto Sistema Dual son 116 parejas monitoreadas, 232 personas en total distribuidas en Neuquén capital, Centenario, Plottier, Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul, Zapala, Rincón de los Sauces, Añelo y San Patricio del Chañar.