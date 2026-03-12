​Impusieron 876 ascensos a oficiales y suboficiales de la Policía del Neuquén ​

Se realizó de manera simultánea en toda la provincia, a cargo de los distintos directores de Seguridad de cada región. En la ciudad de Neuquén se desarrolló el acto central.

El ministro de Seguridad de la provincia, Matías Nicolini, encabezó este jueves el acto de imposición de jerarquías a personal de la Policía del Neuquén, acompañado por el jefe de la fuerza, comisario general Tomás Díaz Pérez, y el subjefe, comisario general Walter San Martín. De la ceremonia también participaron integrantes del Consejo Asesor, autoridades del Ministerio de Seguridad y de la institución policial.

En total, 876 efectivos fueron promovidos a nuevas jerarquías dentro de la carrera policial. Los ascensos corresponden a:

59 suboficiales principales a suboficial mayor

98 sargentos ayudantes a suboficial principal

62 sargentos primeros a sargento ayudante

132 sargentos a sargento primero

136 cabos primeros a sargento

177 cabos a cabo primero

212 agentes a cabo

Durante el acto, el ministro Nicolini destacó además el avance de la nueva Ley de la Policía de la Provincia: “Hemos avanzado con una nueva Ley de la Policía de la Provincia, que incorpora cambios fundamentales para el bienestar de la fuerza. Cambios que tienen que ver con derechos, oportunidades y con mejorar la carrera policial”, expresó.

En ese sentido, remarcó la importancia de la nueva normativa para el desarrollo de la institución. “Esta nueva Ley de la Policía de la Provincia marca un paso muy importante para la institución. No es solo una actualización normativa, es una ley que reconoce el trabajo de quienes todos los días salen a la calle a cuidar a los neuquinos. Una ley que incorpora derechos, que amplía oportunidades dentro de la carrera policial y que pone en el centro el bienestar de quienes integran la fuerza”, señaló.

“Porque fortalecer a la Policía también significa cuidar a sus hombres y mujeres, acompañar su crecimiento y darles las herramientas que necesitan para cumplir con su tarea”, concluyó el ministro.