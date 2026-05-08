​Implementan nueva infraestructura para fortalecer la línea 148 ​

Permite mejorar la estabilidad de las comunicaciones, optimizar el monitoreo de las intervenciones y fortalecer la gestión de la información en tiempo real, incorporando herramientas que brindan mayor trazabilidad y respaldo de las actuaciones.

La Provincia avanzó en la modernización tecnológica de la Línea 148 mediante la implementación de una nueva plataforma de comunicaciones destinada a optimizar la atención, fortalecer la capacidad de respuesta y mejorar el funcionamiento operativo del servicio.

El desarrollo fue posible a partir de un trabajo conjunto entre la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OPTIC) y la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, en el marco del proceso de modernización impulsado por el Gobierno provincial.

La nueva infraestructura permite mejorar la estabilidad de las comunicaciones, optimizar el monitoreo de las intervenciones y fortalecer la gestión de la información en tiempo real, incorporando herramientas que brindan mayor trazabilidad y respaldo de las actuaciones.

Además, el avance tecnológico acompañó el traslado del centro de atención a una nueva sede, garantizando la continuidad operativa del servicio durante todo el proceso.

Desde los organismos involucrados destacaron la importancia del trabajo articulado entre equipos técnicos y operativos para consolidar herramientas modernas que permitan mejorar la respuesta y fortalecer las políticas públicas vinculadas a la atención y acompañamiento en situaciones de violencia y vulnerabilidad.